Calo a doppia cifra per la Cina, in Borsa vendite come con il Covid

Le esportazioni cinesi sono diminuite del 14,5% a luglio 2023 su base annua (vs attese per -12,5% e mese precedente per -12,4%), mentre le importazioni sono diminuite del 12,4% (vs attese per -5% e mese precedente per -6,8%), secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina. Su base annuale, le esportazioni cinesi per i primi sette mesi dell’anno sono diminuite del 5% rispetto a un anno fa, mentre le importazioni sono diminuite del 7,6%.

Alla luce di questi dati, i mercati asiatici si muovono in maniera cauta, in vista di ulteriori segnali dai dati chiave sull’inflazione statunitense e di una serie di importanti trimestrali di multinazionali della regione. Tra gli altri, il conglomerato tecnologico giapponese SoftBank Group pubblicherà la trimestrale più tardi martedì. Le azioni cinesi sono state invece colpite da una nuova ondata di vendite, dopo che sia le importazioni che le esportazioni del paese sono diminuite al ritmo più veloce dalla pandemia di Covid-19 del 2020.

Positiva Tokyo (+0,38%), che termina la sessione sopra i livelli della vigilia, mentre, al contrario, si posizionano sotto la parità Shenzhen (-0,29%) e Shanghai (-0,38%). Depresso il mercato di Hong Kong (-1,67%); con analoga direzione, in lieve ribasso Seul (-0,36%). In frazionale calo Mumbai (-0,22%); consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,15%).