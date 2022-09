L’inizio della nuova legislatura

I deputati della XIX legislatura potranno svolgere i primi adempimenti amministrativi presso Palazzo Montecitorio a partire da lunedì 10 ottobre 2022, dalle ore 15 alle ore 21, e nei giorni successivi fino a venerdì 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20. L’accesso dei deputati avrà luogo dall’ingresso di piazza Montecitorio, dove saranno accolti dagli assistenti parlamentari.

I deputati potranno quindi recarsi al Centro per i primi adempimenti, allestito nella Sala del Mappamondo (IV piano). A partire da lunedì 17 ottobre 2022 gli adempimenti amministrativi potranno essere svolti presso il Centro servizi ubicato al piano Aula di Palazzo Montecitorio, al quale è possibile sin d’ora rivolgersi per ogni informazione.

Gli adempimenti consistono, in particolare: nell’acquisizione della fotografia e della firma autografa; nella registrazione dei dati anagrafici; in talune comunicazioni relative alle prerogative parlamentari; nelle operazioni per il rilascio del tesserino per le votazioni elettroniche; nel rilascio del codice di attivazione dei servizi informatici. Ai deputati saranno richiesti un documento d’identità, il codice fiscale e la proclamazione.