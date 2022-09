Verso il nuovo governo

Giorgia Meloni lavora in silenzio al nuovo governo, ma chi sta facendo parlare di se in queste ore, dopo il non proprio brillantissimo risultato elettorale, è la Lega. Ad annunciare la resa dei conti è stato l’ex segretario federale della Lega ed ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. “Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi”, ha affermato al quotidiano “Il Foglio”. Una frase che ha avuto l’effetto di una valanga, che ha cercato subito di arginare l’attuale presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Leadership di Salvini a rischio? Non credo proprio”, ha risposto a chi gli chiedeva.

Lo stato maggiore del partito del Carroccio è stato impegnato, nel pomeriggio, in una delicata riunione del Consiglio federale, in via Bellerio, a Milano. Tra le conseguenze più assordanti della perdita di voti a livello nazionale c’è anche anche la mancata rielezione di Umberto Bossi, candidato capolista nel collegio plurinominale di Varese, che dopo 35 anni esce dal Parlamento. Il segretario Matteo Salvini si è affrettato in un’operazione simpatia proponendo per Bossi il ruolo di senatore a vita. Ma i posti sono già tutti occupati.

La vincitrice delle elezioni, Giorgia Meloni, invece, ha cominciato già a lavorare in vista del nuovo governo. In silenzio. Nessuna conferenza stampa, finora, niente toni trionfalistici. Ha incontrato, nella sede di FdI in via della Scrofa, a Roma, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Nella composizione del nuovo governo e nella distribuzione degli incarichi di ministro, infatti, il braccio il destro di Berlusconi ha affermato che per gli azzurri spera in “anche quattro” dicasteri. Durante l’incontro tra i due leader, assicurano comunque da Forza Italia, “non sono stati fatti nomi”.