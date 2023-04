Exor, utile 2022 a 4,2 miliardi ma scende il valore degli asset

Sale l’utile di Exor ma il valore degli asset è in calo

(Teleborsa) – Exor, holding della famiglia Agnelli, ha chiuso il 2022 con un utile consolidato di 4,2 miliardi di euro rispetto agli 1,7 miliardi di euro del 2021. L’incremento netto di 2,5 miliardi di euro dell’utile è principalmente riconducibile alla plusvalenza netta realizzata dalla cessione di PartnerRe (2,4 miliardi).

All’Assemblea sarà proposto un dividendo ordinario di 100 milioni di euro, pari a 0,44 euro per azione (0,43 nel 2022).

Migliora la posizione finanziaria

Al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria è positiva per 0,8 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alla posizione negativa per 3,9 miliardi di fine 2021).

Il Nav (valore degli asset della società) a fine anno è pari a 28,2 miliardi di euro (era 31 miliardi al 31 dicembre 2021). Il Nav per azione è diminuito del 7,6%, ma – sottolinea Exor – ha sovraperformato l’indice Msci World di 6,6 punti percentuali, soprattutto per effetto della performance di mercato delle società quotate e della posizione finanziaria.

Il presidente arriva da Harvard

Al 31 dicembre 2022 il patrimonio netto consolidato di Exor attribuibile ai soci della controllante ammonta a 20,6 miliardi con un incremento netto di 3,86 miliardi, rispetto a 16,759 miliardi al 31 dicembre 2021.

Il CdA propone all’Assemblea la nomina di Nitin Nohria alla carica di presidente e consigliere senior non esecutivo e di Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini D’Adda come nuovi consiglieri non esecutivi. Nohria, 61 anni, americano di orginie indiana, è stato il Dean della Harvard Business School fino al 2020.

Il CdA ha approvato l’ultima tranche da 150 milioni di euro del programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro.

(Foto: © rawpixel)