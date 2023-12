Caso Ferragni, Safilo rompe il contratto per gli occhiali

Dopo la tegola pandoro e uova di Pasqua c’è un primo sponsor che si ritira dall’harem mediatico di Chiara Ferragni. A mercati chiusi visto che il titolo è quotato, Safilo ha infatti annunciato lo stop alla collaborazione con l’influencer. La notizia è stata diffusa con un comunicato dal gruppo: “Safilo Group comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio“.

Da sottolineare che non è facile immaginare la reazione dei suoi 30 milioni di follower che hanno già comperato, con numeri consistenti, il maglione grigio del video delle scuse. E dunque lo stesso potrebbe accadere anche con gli occhiali Safilo by Ferragni. L’imprenditrice digitale era finita nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi per la vicenda della multa da un milione di euro da parte dell’Antitrust per la campagna benefica legata al pandoro Balocco griffato Ferragni e poi anche per le uova di Pasqua.