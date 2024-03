Elettrodomestici, Elica investe 40 milioni nel triennio ed entra nel mercato del cooking

A meno di un mese dal prossimo Eurocucina e dal Salone del mobile a Milano, Elica ha annunciato il suo ingresso da protagonista nel mercato globale del cooking. Nuovi prodotti come piani a induzione, forni tradizionali e cantinette, una brand identity rinnovata e un investimento di oltre 40 milioni di euro in 3 anni per comunicare questo “cambio di pelle”. Per il gruppo di Fabriano – già leader globale nei sistemi aspiranti – si apre quindi una nuova fase che la porterà nei prossimi anni anche a realizzare sistemi d’induzione proprietari.

“Dopo i primi cinquant’anni orientati al mondo dell’aspirazione, nei quali abbiamo conquistato la fiducia di stakeholder e clienti, abbiamo deciso di reinventare il nostro business entrando nel mondo del cooking. Il percorso è iniziato nel 2016 con il lancio dei piani aspiranti NikolaTesla e oggi si consolida con strategie e prodotti ancora più all’avanguardia” – commenta il presidente di Elica Francesco Casoli – “La nostra storica attitudine a sfidare l’ordinario ci ha portato a rimetterci in gioco, con l’obiettivo di diventare un player di riferimento nel settore. Ancora una volta portiamo sul mercato soluzioni belle, funzionali e facili da utilizzare guidate dalla creatività, dall’innovazione tecnologica, dal design. E da un’industria del saper fare italiano che resta un valore aggiunto importante, molto apprezzato a livello globale”.

Con la presentazione al Salone del mobile, Elica segna il suo ingresso in una nuova categoria di mercato presentando Lhov, massima espressione della rivoluzione ‘3 in 1’ delle cucine moderne. Lhov è un unico elettrodomestico che per la prima volta integra piano cottura, cappa e forno inaugurando di fatto una nuova categoria. Insieme a questa novità assoluta Elica presenta a Eurocucina 2024 numerose altre novità, come il forno Virtus Multi 60 DD (che ha già ottenuto il riconoscimento “Archiproducts Design Awards 2023”nella categoria Product & Interior Design). Si tratta di prodotti di fascia alta e medio alta che saranno realizzati negli stabilimenti italiani di Elica. “Entriamo nel segmento dei forni e dei piani cottura standard” ha detto Casoli a Verità e Affari “ma non ci mettiamo a fare concorrenza ai generalisti restando invece in una nicchia di mercato intermedia e alta”.

Tra le numerose novità del 2024, Elica ha anche siglato una sponsorship con Ducati Corse, realtà con la quale condivide la ricerca dell’eccellenza, un autentico spirito di innovazione e l’ambizione a sfidare l’ordinario, con successo. Un’operazione che consente al brand di raggiungere una audience globale e in continua crescita, grazie alla visibilità sulla carena della moto e sulle tute di Bastianini e Bagnaia (due volte campione del mondo) nel campionato MotoGP 2024.