Openjobmetis continua a crescere: "Ecco le competenze che servono per il futuro"

Il bilancio di Openjobmetis

Una crescita annuale del 25% dei profili Ict trattati dal 2017 al 2022 e un fatturato raddoppiato nel quinquennio: sono tra i risultati più significativi raggiunti dalla “Divisione I&CT” di Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il lavoro quotata in Borsa italiana. La divisione è specializzata nel recruitment nell’ambito dell’information & communication technology per figure professionali altamente qualificate da inserire nelle società di informatica, telecomunicazioni, system integration e, in generale, in tutte le aziende che utilizzano sistemi informativi.

Sono parte dei numeri che hanno fatto da viatico al via libera da parte dell’assemblea al bilancio della società. L’assemblea ha anche deciso l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie stabilendo il nuovo numero di azioni in cui è suddiviso il capitale già pari a 1 euro ciascuna con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale nella parte in cui lo stesso riporta l’indicazione del valore nominale.

Un settore in crescita

L’effervescenza del mercato e gli investimenti crescenti delle imprese in tecnologie avanzate ha ridotto il timore nei confronti delle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle aziende, incrementando notevolmente le assunzioni dirette da parte dei clienti Itc di Openjobmetis. Infatti, oltre il 50% dei candidati selezionati viene assunto da subito con un contratto a tempo indeterminato.

A questa crescita hanno contribuito anche i percorsi formativi promossi dalla stessa Divisione I&CT. “In questo settore la formazione – afferma il responsabile della divisione, Cosimo Sansalone – rappresenta un elemento essenziale del processo di recruitment e placement. Ecco perché è sempre più forte l’organizzazione di Academy che hanno l’obiettivo di colmare il gap tra la formazione curriculare e le esigenze delle aziende avvalendosi di docenti con una expertice all’avanguardia”. “Le nostre academy prevedono la creazione di percorsi formativi modellati sulle esigenze del mondo produttivo – aggiunge il manager – in un settore dove la continua formazione del capitale umano è essenziale. Ciò ha consentito di registrare tassi di posizionamento superiori all’80% per i candidati che hanno frequentato i nostri iter di formazione. Aggiungiamo infine che, entro il 2023, contiamo di inserire almeno 500 risorse”.

I corsi offerti

Nel solo 2022 la sivisione ha organizzato 2 Academy presso la propria sede di Torino, 5 a Milano, 11 a Roma, 4 a Bari su tutte le tecnologie emergenti – tra cui system engineering, big data, data engineering, sap consulting, business intelligence, cybersecurity. “Le aziende – viene spiegato in una nota della società – sono alla continua ricerca di figure professionali qiali database administrator, network manager, system engineer, pre-sales engineer, sw tester, sw developer, analyst, web architect,program manager, project manager. Non solo: altre professioni trova- lavoro sono quelle di installatore-tecnico hw e sw, cabling specialist, amministratore di rete, operatore terminalista informatico, web designer, web master, web editor”. Il 65% di coloro che hanno partecipato ai corsi della società è approdato immediatamente al primo impiego, prevalentemente con contratto a tempo indeterminato