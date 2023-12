Fintech, SumUp raccoglie 285 milioni di euro in nuovo round

(Teleborsa) – SumUp, società fintech britannica specializzata in lettori di carte, ha annunciato di aver raccolto 285 milioni di euro (306,6 milioni di dollari) in un round di finanziamento che valuta la società circa 8,6 miliardi di dollari. Sixth Street Growth, la divisione growth della società di investimento globale Sixth Street, ha guidato l’investimento in SumUp, mentre anche gli investitori esistenti Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital e Liquidity Group hanno partecipato.

“Questo finanziamento ci dà ulteriore potenza per perseguire opportunità di crescita e accelerare i prodotti che danno potere alle piccole imprese”, ha affermato la cfo Hermione McKee.



TechCrunch ha scritto che la cfo ha descritto il round come “prevalentemente equity“, ma ha rifiutato di fornire cifre più precise e ha inoltre rifiutato di fornire una valutazione specifica, salvo dire che è superiore agli 8,5 miliardi di dollari che SumUp ha raggiunto nel 2022 quando ha raccolto 590 milioni di euro (anche in quel caso un mix tra equity e debito).

CNBC, citando un portavoce, ha scritto che la valutazione è più alta dell’ultimo round a 8,6 miliardi di dollari, mentre Bloomberg ha scritto che SumUp Lha mantenuto la sua valutazione di 8,5 miliardi di dollari.

All’inizio di quest’anno, azionisti esistenti di SumUp hanno venduto le partecipazioni a un prezzo fortemente scontato rispetto all’ultima valutazione ufficiale. Groupon ha rivelato in un deposito presso la SEC che stava vendendo azioni di SumUp a un prezzo che avrebbe valutato la società a soli 3,9 miliardi di euro.