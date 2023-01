Da Roma a Milano in meno di tre ore: da lunedì due nuovi Frecciarossa no stop

Due nuovi Frecciarossa no stop tra Milano e Roma

Da Milano a Roma in meno di tre ore, senza fermate intermedie. È la promessa del nuovo collegamento Frecciarossa che sarà attivo da lunedì, con due treni dedicati, un al mattino presto e uno alla sera. Il tempo di percorrenza effettivo sarà di due ore e 45 minuti.

Il treno partirà da Roma Tiburtina alle 5:30 e arriverà a Milano Rogoredo alle 8:15, Alla sera invece un treno partirà da Rogoredo alle 20:44 per arrivare nella capitale alle 23:29. Il nuovo collegamento, quindi, non toccherà Milano Centrale e Roma Termini, le due stazioni principali delle città. Per loro rimarranno i sette Frecciarossa no stop Roma Termini-Milano Centrale che hanno una percorrenza prevista di due ore e 59 minuti.

In tutto, con il nuovo collegamento previsto tra Rogoredo e Tiburtina sono 90 i treni che connettono Milano e Roma. Oltre ai nove convogli no stop ci sono anche gli 81 Frecciarossa che prevedono fermate intermedie tra Milan Centrale e Roma Termini. i tempi di percorrenza dei convogli con le tappe intermedie sono di tre ore e 8 minuti.