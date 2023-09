Trasporti: stop treni Parigi-Milano fino al 10 settembre

Il traffico ferroviario tra Francia e Italia resta sospeso fino al 10 settembre, per consentire la messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana nella zona di Maurienne in Savoia, verificatasi nelle scorse settimane a causa dell’ondata di maltempo.

Inizialmente era stata stimata in 700 metri cubi la quantità di roccia caduta sui binari, ma il volume si è poi rivelato ben superiore, nell’ordine dei 10.000 metri cubi.

La frana nella valle della Maurienne, verificatasi a fine agosto per l’ondata di maltempo che ha investito l’Europa, ha bloccato la circolazione autostradale e ferroviaria a pochi chilometri dal confine con l’Italia e dal tunnel del Frejus. E questa è stata anche una delle criticità prese in considerazione dalle istituzioni nel sospendere i lavori di manutenzione del tunnel del Monte Bianco.

A confermare il prolungamento dei tempi di ripristino è stata Sncf Voyages Italia, la società del gruppo Sncf che gestisce la circolazione dei treni sulla linea Parigi-Milano, che sui profili social ufficiali ha comuniciato che “visto il perdurare della situazione in Maurienne, il traffico Tgv Inoui tra Italia e Francia è soppresso fino al 10 settembre 2023″. Sncf Voyages Italia ha disposto il rimborso al 100% del biglietto o in alternativa il cambio gratuito del titolo di viaggio.

