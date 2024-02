Venture Capital, in 10 anni investiti in Italia 8 miliardi in startup

(Teleborsa) – Nel decennio il Venture Capital italiano ha complessivamente investito circa 8 miliardi di euro in startup, attraverso investimenti annui passati da 152,1 milioni di euro nel 2013 a 1,1 miliardi di euro nel 2023: il dato evidenzia una robusta traiettoria di crescita media (+644%) superiore a quella europea (+492,5%). Nello stesso periodo, il numero di operazioni perfezionate è passato da 294 a 387 (+31% vs 80% in Europa), trend che evidenzia un significativo aumento delle dimensioni medie delle operazioni italiane. Il 2023 in Italia si è caratterizzato per un calo sia degli investimenti (-55%) – trend diffuso in Europa (-43% in Francia, – 37% in Spagna) – che del numero di round (-30% in Italia e Germania, – 21% in Francia e -19% in Spagna). Nonostante tale flessione, riconducibile alle incertezze macro che hanno caratterizzato l’anno, la traiettoria di crescita complessiva indicata (+644% nel decennio) rimane estremamente positiva.

P101, player leader del Venture Capital italiano con focus europeo, ha analizzato l’evoluzione del settore in cui opera da oltre 10 anni, identificando specifici trend e confrontandoli con quelli europei. L’analisi, “State of Italian VC” evidenzia come il Venture Capital (“VC”) italiano negli ultimi 10 anni sia cresciuto a un ritmo significativo, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione del Paese.

Si deve anche a tali investimenti se oggi in Italia si contano oltre 13.000 startup che, unitamente a circa 2.000 PMI innovative (nate dopo il 2010), nel 2023 hanno generato un valore della produzione di oltre 9,3 miliardi di euro occupando circa 62.000 persone.

Un valore di 67 miliardi

Il valore dell’ecosistema italiano delle Startup, pari a circa 67 miliardi di euro (Enterprise Value), è aumentato di 25 volte in 10 anni (più del doppio della media europea), trend accelerato nel 2023 in cui è stata registrata una crescita del 27% (7% in Europa). Questa crescita riflette la scalabilità dei modelli di business e l’emergere di realtà con potenziale di ulteriore sviluppo, specialmente nel settore tecnologico. Il valore delle startup italiane nel 2023 è ancora equivalente a quello della Spagna nel 2020, della Francia nel 2016 e della Germania nel 2015, dati che evidenziano un gap temporale nello sviluppo dell’ecosistema.

Tuttavia, l’incremento nel numero di startup sostenute dal Venture Capital in Italia, passate da 726 nel 2013 a 2.983 nel 2023 (+271%), traccia la rotta per un’accelerazione del loro sviluppo. La valutazione media delle startup italiane nel 2023 ha, infatti, superato i 22 milioni di euro, dopo aver registrato il più alto tasso di crescita annuale composto (+19%) del decennio. Paesi come Germania e Francia presentano ancora valutazioni medie quasi doppie rispetto a quelle italiane che si trovano ancora in fasi più iniziali di sviluppo, ma i dati evidenziano come sia in atto un processo di maturazione anche nell’ecosistema italiano.

Quanto hanno raccolto i fondi in Europa

Negli ultimi 5 anni, i fondi di VC in Europa hanno raccolto circa 109 miliardi di euro, registrando una flessione del 32% nel 2023 (YoY). Di questi 3,6 miliardi sono stati raccolti in Italia: il Paese appare non solo in significativa crescita (+88% anno su anno), ma anche in controtendenza rispetto all’Europa. Inoltre, il 2023 ha registrato un notevole + 71% anche nella dimensione media dei fondi italiani. Sebbene il mercato italiano stia crescendo, è ancora in ritardo rispetto agli ecosistemi più maturi, ma l’incremento costante nel numero di nuovi fondi (da 3 nel 2019 a 11 nel 2023), unito all’aumento delle loro dimensioni medie, indica un mercato che si sta approfondendo e diversificando, suggerendo una crescente fiducia degli investitori e una gamma più ampia di opportunità di investimento nel Paese.

“Abbiamo voluto realizzare un’analisi approfondita che mettesse in luce la strada fin qui fatta dal Venture Capital italiano e che ci consentisse di mettere a fuoco la sua possibile ulteriore fase di sviluppo – ha commentato Andrea Di Camillo, Founder e Managing Partner di P101 -. La traiettoria di crescita complessiva dell’ultimo decennio è stata significativa, in termini di volumi, investimenti, creazione di imprese innovative e impatto sull’economia: le oltre 50 società in cui P101 ha investito nel decennio, nello stesso periodo hanno generato ricavi complessivi per 5 miliardi di euro e solo nel 2023 hanno impiegato oltre 5000 persone e generato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro”.