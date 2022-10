Edison, utile netto in calo a 265 milioni nei primi nove mesi 2022

I conti di Edison

Edison chiude i primi nove mesi del 2022 con un risultato netto di 265 milioni di euro, in contrazione rispetto all’utile di 435 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021 che includeva effetti positivi non ricorrenti. Sul risultato incide in negativo l’applicazione dei decreti “Aiuti”, “Taglia prezzi” e “Sostegni-ter”. Si evidenzia, inoltre, che il tax rate nei primi nove mesi del 2022 è stato pari al 42 per cento, rispetto a un livello medio normalizzato per le imprese compreso tra il 28 per cento e il 32 per cento.

L’indebitamento finanziario al 30 settembre 2022 è pari a 954 milioni di euro da 104 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L’incremento riflette, pur in presenza di un marcato miglioramento della performance industriale, il generale rialzo dei prezzi delle materie prime, che ha impattato sul capitale circolante prevalentemente legato alle vendite ai clienti finali, nonché i significativi investimenti per il rafforzamento nei business della transizione energetica.