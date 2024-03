Sport, Abodi: "bisogna aumentare le risorse per investimenti nell'ambito sportivo"

“Dobbiamo riuscire ad aumentare le risorse finanziarie pubbliche, comunitarie e nazionali, per gli investimenti in ambito sportivo, mettendole a sistema e pianificando attività e interventi sulle infrastrutture”.E’ la promessa di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, durante il suo messaggio di saluto alla settima edizione di Well@Work – Una visione olistica del benessere, organizzata da HRC Group in collaborazione con Sport e Salute, allo Stadio Olimpico di Roma.

“Dobbiamo migliorare l’alfabetizzazione motoria e la pratica dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado, contrastare la piaga della sedentarietà e della solitudine attraverso la socializzazione sportiva, promuovere la cultura della prevenzione per tutelare al meglio la nostra salute utilizzando lo sport come farmaco naturale prescrivibile, usare le attività sportive come fattore di mitigazione degli impatti sociali ed economici di disagi, dipendenze e devianze”, ha concluso il ministro.

Lo stato dell’arte

Il 37.2% degli italiani non raggiunge i livelli minimi di attività fisica raccomandati dalle organizzazioni internazionali (dati Technogym). Secondo Haleon Pain Index, il 90% degli italiani è colpito da forme di dolore e metà lo vive in solitudine. Il 64% degli italiani considera il welfare aziendale una concreta forma di sostegno al reddito e quasi per il 50% dei giovani è determinante per la scelta del posto di lavoro. Nel 2023 la quota di persone che hanno personalmente sostenuto costi per accedere alla sanità privata si è assestata al 42%. Il 79% dei lavoratori senza sanità integrativa aziendale richiede nuovi servizi in ambito sanitario.

Le prospettive

“Le aziende devono smettere di vivere modelli di progettualità solo in chiave di talent acquisition e talent attraction. Dobbiamo provare a vedere l’impatto che le nostre azioni hanno sulla società. Non facciamo parte di un sistema finito. E’ arrivato il tempo di smettere di guardare a un interesse veloce come può essere il profitto” ha spiegato Marco Gallo, Managing Director di HRC Community. “Le persone possono posso fare la differenza e lo fanno se stanno bene insieme all’interno delle organizzazioni. Questo può portare a un profitto ben più duraturo” ha poi aggiunto.