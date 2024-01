Serie A, Eni al posto di Tim per lanciare offerte gas e luce Plenitude

La Serie A Tim potrebbe cambiare nome. Con l’obiettivo di aumentare la visibilità per le società che offrono servizi di abbonamento consumer di luce e gas e rifornimento vetture anche elettrico come Plenitude e Enilive, Eni potrebbe subentrare a Tim come sponsor principale del campionato di serie A, che da oltre 25 anni si chiama infatti Serie A Tim. Secondo quanto riportato da Reuters il colosso energetico Eni avrebbe già presentato un’offerta al rialzo.

Attualmente la Lega Serie A incassa da Tim circa 20 milioni di euro annui e dato che è impegnata in un piano di ristrutturazione che prevede oltre allo scorporo della rete anche il contenimento dei costi potrebbe anche accarezzare l’idea di abbandonare l’onerosa sponsorizzazione. Lasciando campo libero ad Eni che avrebbe presentato sul tavolo dell’ad della Lega Luigi De Siervo una proposta maggiorata del 10% e quindi di 22 milioni di euro annui.