Apple, la trimestrale è sopra le attese, ma delude l'iPhone

Apple ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 (terminato il 1° luglio 2023) con un fatturato di 81,8 miliardi di dollari, in calo dell’1% su base annua, ma superiore alla stima degli analisti di 81,69 miliardi di dollari. Gli utili per azione sono stati pari a 1,26 dollari, in aumento del 5% su base annua e superiore alla stima degli analisti di 1,1 dollari. Le vendite di iPhone nel trimestre sono state di 39,67 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima degli analisti di 39,91 miliardi di dollari.

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo registrato un record di entrate di tutti i tempi nei servizi durante il trimestre di giugno, trainato da oltre 1 miliardo di abbonamenti a pagamento, e abbiamo visto una forza continua nei mercati emergenti grazie alle robuste vendite di iPhone”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple.



“Le nostre prestazioni aziendali anno su anno nel trimestre di giugno sono migliorate rispetto al trimestre di marzo e la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto il massimo storico in ogni segmento geografico – ha affermato Luca Maestri, CFO di Apple – Durante il trimestre, abbiamo generato un flusso di cassa operativo molto forte di 26 miliardi di dollari, restituito oltre 24 miliardi di dollari ai nostri azionisti e abbiamo continuato a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine”.

Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,24 dollari per azione delle azioni ordinarie della società. Il dividendo è pagabile il 17 agosto 2023 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 14 agosto 2023. (Teleborsa)