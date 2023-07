Arriva in Italia Bard, la risposta di Google a ChatGPT dell’azienda Open AI. Si tratta di un chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa e sull’apprendimento automatico.

“Oggi annunciamo la più grande espansione di Bard fino a questo momento – spiega Google in una nota -. Infatti, da oggi Bard è disponibile nella maggior parte del mondo e nelle lingue più diffuse, includendo così anche l’Italia e l’italiano. Inoltre, Bard si arricchisce di nuove funzionalità per aiutarvi a personalizzare meglio la vostra esperienza”.

Da oggi è possibile “collaborare” con Bard in più di 40 lingue, tra cui – oltre all’italiano – arabo, cinese, tedesco, hindi e spagnolo. “In linea con il nostro approccio ambizioso e responsabile all’Intelligenza Artificiale – prosegue Google -, ci siamo confrontati proattivamente con esperti, legislatori ed enti regolatori riguardo a questa espansione. E mentre rendiamo Bard disponibile sempre in più Paesi e più lingue, continueremo a seguire i nostri Principi sull’IA, a incorporare i feedback degli utenti, e ad adottare misure per proteggere i dati e la privacy delle persone”.

