Kaspersky, un sito per recuperare gratis i dati rubati con il ransomware

Un portale contro il ransomware che è un software dannoso che cripta i dati di un utente e richiede un pagamento per il loro rilascio. I criminali informatici continuano a introdurre nuove versioni di questo malware a un ritmo allarmante tanto che la società di cybersecurity Kaspersky ha identificato oltre 4mila nuovi file solo nel mese di ottobre 2023, un numero di 2,5 volte superiore a quello del novembre 2022 ( quando erano solo 1.602). Kaspersky ha reso disponibili strumenti gratuiti per il recupero, sempre gratuito, dei dati alle vittime di ransomware.

La minaccia globale del furto dei dati

La società, tra l’altro, ha festeggiato il settimo anno di adesione all’iniziativa No More Ransom. In questo periodo è stato esteso l’accesso agli strumenti di decriptazione gratuiti di Kaspersky che sono rivolti a 39 famiglie di ransomware e sono stati fondamentali per assistere quasi 2 milioni di vittime a livello globale, come riportato da Europol.

Sito dedicato

Oltre ai contributi al sito No More Ransom, Kaspersky ha ulteriormente rafforzato il suo impegno creando il proprio sito web “No Ransom”, un hub che fornisce una suite completa di risorse e strumenti per combattere le infezioni da ransomware. Dal 2018 alla fine di dicembre 2023, gli strumenti di decriptazione di Kaspersky sono stati scaricati oltre 360mila volte, fornendo alle vittime la possibilità di recuperare i dati critici senza sottostare alle richieste di riscatto. Nel marzo 2023, Kaspersky ha rilasciato la nuova versione di un tool di decriptazione progettato per aiutare gli utenti vittime di una modifica del ransomware basata sul codice sorgente Conti , una dei maggiori ruppi hacker del web.

Sul sito No More Ransom si trovano strumenti per la decriptazione, l’educazione degli utenti sui rischi del ransomware e la promozione delle best practice di sicurezza informatica per contrastare questa minaccia ormai molto invasiva. Mentre tutti gli strumenti di decriptazione di Kaspersky sono disponibili all’indirizzo https://noransom.kaspersky.com.