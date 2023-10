Pellegrino (Arcano Partners): ecco come trovare le occasioni tra i bond corporate

Bond corporate, come trovare le occasioni

Nell’obbligazionario societario, un buon metodo di selezione può essere quello di ricorrere di capire quante volte il margine operativo lordo di una società è in grado di coprire i costi per interessi in ogni condizione di mercato. Ne parliamo con Alessandro Pellegrino, gestore di Arcano Partners.

Nell’obbligazionario è corretto basare le scelte di portafoglio sullo scenario macroeconomico?

In un contesto di mercato dove regna l’incertezza, basare le decisioni di asset allocation sull’analisi macroeconomica diventa complicato, se non rischioso. In una fase come quella attuale caratterizzata dall’attivismo delle banche centrali e sullo sfondo di una potenziale recessione, si nota come le scelte di allocazione condizionate dall’analisi macro ottengono performance inferiori rispetto a chi adotta un processo bottom-up (dal basso verso l’alto) di selezione approfondito e scandito in più passaggi.

Quali fattori si vanno ad osservare per condurre una ricerca “micro”?

Nello spazio obbligazionario corporate, il punto è condurre un processo di selezione delle aziende basato su un’analisi ‘micro’ e studiare caso per caso: sicuramente non basta più leggere i business plan di lungo periodo delle singole realtà. Uno degli elementi fondamentali per valutare una società è la metrica dell’Interest Coverage Ratio, ovvero quante volte l’Ebitda di una società è in grado di coprire i costi per interessi in ogni condizione di mercato. Un utile indicatore, un vero e proprio stress test, sullo stato di solvibilità finanziaria della società e sulla sua capacità di difendere i margini e di gestire l’inflazione. A questo fine, è utile condurre un’analisi approfondita sull’Ebitda della società target, non limitandosi a considerare il dato fattuale presentato dalla società stessa. Per una migliore comprensione circa l’attendibilità di questo indicatore, occorre osservare l’andamento societario nel corso dei 12 mesi passati.

A quali altri fattori guardare quando si approccia il credito europeo?

Nel credito europeo corporate dove sono tre i fattori premianti in grado di generare valore: rendimenti potenziali elevati (Ytm), valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Un settore che ci sembra particolarmente interessante è quello delle imprese quotate in borsa con rating BB/BB+.

Quindi più interessanti delle realtà con rating più alto?

Sì, le BBB investment grade, infatti, rischiano di cadere verso l’high yield (alto rendimento), mentre le single A registrano una duration del segmento troppo alta e quindi particolarmente esposta a dinamiche inflattive. Le imprese che in passato avevano merito di credito investment grade (alto merito creditizio), ma che hanno approfittato delle condizioni di finanziamento molto favorevoli degli ultimi anni per aumentare la leva, deteriorando il proprio rating a BB, sono un trade molto interessante per proteggersi da potenziali ribassi soprattutto in un contesto di incertezza macro. Sono le cosiddette “rising stars”, le imprese che dall’high yield possono tornare ad essere investment grade e che rappresentano un’occasione perché sono su un percorso di maggiore disciplina finanziaria con l’obiettivo di pagare un minore costo del credito.

Quali settori, secondo questo approccio, propongono le migliori opportunità di investimento?

Sulla base di questo metodo di analisi, i settori dove si riscontrano maggiori rispondenze all’identikit dell’azienda sana e virtuosa in ogni condizione sono il farmaceutico, il food, le telco, gli imballaggi dove si trovano aziende che dominano la catena del valore e che vantano flussi di cassa importanti.