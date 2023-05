Fastweb, ricavi in crescita a 623 milioni nel primo trimestre

Il primo trimestre di Fastweb

Fastweb ha chiuso il primo trimestre con ricavi a 623 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Cresce anche l’Ebitda (margine lordo), che raggiunge quota 188 milioni di euro, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre 2022.

Nei primi tre mesi la società ha acquisito 163mila nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento dell’11% del totale della base clienti rispetto al 31 marzo dell’anno scorso.



In termini di penetrazione dei servizi di accesso ad Internet veloce, Fastweb segnala che 2 milioni e 321mila clienti al 31 marzo 2023 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+2% rispetto al primo trimestre 2022) e oltre 350mila clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Nel segmento mobile la società controllata dagli svizzeri di Swisscom ha ormai oltre 3 milioni di utenti in crescita del 22% rispetto al primo trimestre 2022. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi si attesta al 41,3% (+ 2,4% rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb. Mentre la Business Unit Enterprise registra ricavi per 261 milioni di euro (+ 6% rispetto al primo trimestre 2022), mentre la divisione Wholesale ricavi pari a 73 milioni, in aumento del +16% rispetto.