WindTre, nei negozi anche polizze assicurative per la casa e i viaggi

WindTre venderà anche le polizze

Dopo gli abbonamenti a luce e gas arrivano le polizze assicurative. WindTre dopo lo scorporo della sua rete fissa e mobile, si trasforma in multiutility affiancando ai normali servizi di tlc anche quelli per la vendita di assicurazioni oltre a luce e gas. Le polizze saranno offerte in collaborazione con Axa e NetInsurance anche se WindTre è diventata una vera e propria agenzia assicurativa soggetto a vigilanza.

I prodotti

La proposta si basa su prodotti con livelli crescenti di garanzie crescenti per la protezione della casa e della famiglia e una soluzione di assicurazione viaggi. Per la protezione della casa l’offerta prevede tre prodotti con livelli crescenti di garanzie. Dalla versione “Start” che comprende la copertura Rc Terzi, l’Assistenza per la casa e la garanzia di Rimborso delle bollette nel caso di perdita di lavoro o di infortunio grave. Fino alla versione “Full” che offre in più le coperture per i danni al fabbricato e al contenuto, anche in caso di furto. Il costo varia da 9,99 a 29,99 euro al mese.

La polizza “Viaggi e Vacanze” protegge invece tutti i viaggi che i clienti faranno durante l’anno sia in Italia che in Europa: tra le garanzie, l’annullamento viaggio, le spese mediche e l’assistenza medica. Costa 7,99 euro al mese.