Cade l'ultimo tabù, Tesla parteciperà al Salone di Monaco

Il primo spot Tesla, apparso sul canale Twitter di Tesla Asia in realtà non è molto innovativo. Nel cortometraggio si vede una cliente che racconta la sua esperienza di acquisto spiegando cosa l’ha spinta verso il marchio. Lo stile della testimonianza è semplice e l’efficacia, anziché basarsi su effetti speciali, si focalizza sulle caratteristiche principali delle vetture Tesla, tra cui la sicurezza, la tecnologia e il sistema multimediale, che permette di riprodurre anche videogiochi.

Un salone in salsa cinese

Tra le varie aziende che parteciperanno all’evento di Monaco, oltre a Tesla, non mancheranno alcune protagoniste del mondo delle auto elettriche come Byd, Hongqi, Leapmotor, Seres e Dongfeng, compagnie cinesi che vogliono espandersi in Europa. Per quanto riguarda invece le Case storiche, è prevista la presenza di Renault e Ford. Per Stellantis al momento c’è il marchio Opel.