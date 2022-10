A Milano sequestrati 1700 monopattini in cinque mesi

Sono il simbolo della mobilità green di Milano, tanto cari all’amministrazione di Beppe Sala. Ma a quanto pare sono anche campioni di infrazioni stradali, grazie ai parcheggi selvaggi tra le strade del capoluogo. Il conto sui monopattini elettrici e sulle abitudini dei suoi guidatori ce lo presenta Consumerismo. L’associazione no profit ha presentato dei numeri ottenuti direttamente dalla Polizia locale del capoluogo lombardo: secondo questi sono 1.700 i mezzi sequestrati a Milano in appena cinque mesi.

I numeri dei monopattini sequestrati a Milano per sosta selvaggia

“La sosta selvaggia dei monopattini, ossia il parcheggio dei veicoli in divieto delle disposizioni di legge, continua ad essere una piaga a Milano, ed è proporzionale alla crescita del servizio di sharing offerto dalle varie società, anche se ci sono grosse differenze tra i diversi operatori e su come gestiscono questo problema” ha avvertito l’associazione. Nel periodo che va da novembre 2021 a marzo 2022, infatti sono stati sequestrati migliaia di veicoli. La media giornaliera è di quasi 12 sequestri al giorno, con i monopattini che rimangono nelle rimesse comunali solitamente una settimana, ma possono raggiungere anche i 30 giorni.

In quali zone di Milano vengono sequestrati più monopattini

Il problema si registra maggiormente nella zona del centro storico, ma anche nell’area compresa tra Porta Garibaldi e San Marco. Stilando la “top five” delle vie della città dove si si sono registrati più interventi, Via della Moscova con 103 sequestri si piazza in testa alla classifica, seguita da Via Fatebenefratelli (61), Piazza Fontana (53), Corso Venezia (51) e Foro Buonaparte (41).

Le differenze tra le compagnie di sharing

L’indagine di Consumerismo rivela però forti differenze tra le società di sharing operanti in città, seppur tutte abbiano lo stesso numero di mezzi in flotta. Con rispettivamente 382 e 379 monopattini fermi tra novembre a marzo, Lime e Bird sono gli operatori che presentano la cifra più alta di mezzi sequestrati. Dietro ci sono Wind-Tier (302) e Voi Technology (292). Poi ci sono le compagnie più virtuose, diciamo così. Il podio degli operatori più rispettosi del tessuto urbano milanese vede al terzo posto Helbiz (161), al secondo Bit (133) e al primo posto Dott, che ha registrato “solo” 60 infrazioni in 5 mesi.