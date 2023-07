Ryanair, utile primo trimestre in forte crescita

Ryanair vola

Mentre Ita annaspa, Ryanair chiude il primo trimestre dell’anno fiscale con un balzo dell’utile a quota 662,9 milioni di euro contro i 170 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

I passeggeri della compagnia irlandese sono cresciuti da 45 a 50,4 milioni mentre i ricavi hanno toccato quota 3,65 miliardi.

La compagnia ha comunque segnalato una riduzione delle stime di passeggeri per l’anno a causa dei ritardi nella consegna di velivoli 737 dalla Boieng. “Stimiamo che il traffico nell’esercizio 2024 crescerà a circa 183,5 milioni (+9%), in rallentamento rispetto ai 185 milioni inizialmente previsti, a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing in primavera e nell’autunno 2023”, ha dichiarato il CEO del gruppo, Michael O’Leary.

