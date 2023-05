Engie: energia solare e produzioni agricole, nasce il più grande parco agrivoltaico italiano

Engie, nasce il più grande parco agrivoltaico italiano

Produrre energia da fonti rinnovabili valorizzando le produzioni agricole del territorio. Cento milioni di euro di investimenti per il più grande parco agrivoltaico in Italia che è stato inaugurato a Mazara del Vallo, in Sicilia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Engie e Amazon ed è finanziato grazie a un Green loan da Cdp, Societé generale e Bnp Paribas. L’impianto occupa una superficie di 115 ettari, equivalenti a 161 campi da calcio, con una capacità di 66 megawatt generata da oltre 120 mila pannelli.

Energia pulita e agricoltura

Pannelli sotto cui, e qui sta la novità, verranno coltivate alcune delle varietà agricole del territorio: foraggio, in particolare, ma anche campi sperimentali per la produzione di ulivi, mandorli, lavanda, oltre a colture aromatiche e officinali. Gli impianti agrivoltaici, infatti, integrano la produzione di energia pulita con l’agricoltura, con particolare attenzione alla biodiversità locale. Il tutto con una ricaduta positiva anche per le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni. Cosa che avverrà anche a Paternò dove si trova il secondo impianto agrivoltaico di Engie in Sicilia, che inizierà a produrre energia entro la fine dell’anno. In totale, i due impianti avranno una capacità produttiva di 104 megawatt e consentiranno di evitare l’emissione di oltre 62 mila tonnellate di CO2 ogni anno.

Il ruolo di Amazon

L’energia prodotta dagli impianti è destinata per larga parte, l’80 per cento, alle attività di Amazon in Italia. Per la parte restante è immessa sul mercato contribuendo al fabbisogno energetico di circa 20 mila utenze domestiche. Ed è anche per questa collaborazione con la società americana che si può parlare di un progetto d’avanguardia. Si tratta infatti del primo impianto concepito sulla base di un modello contrattuale Corporate Ppa (Power Purchase Agreement) tra due aziende private.

I progetti di Engie

Ma, se fin qui si è parlato di progetti in fase di realizzazione, l’attenzione per l’Italia del gruppo Engie è rivolta al futuro. Al momento, in Sicilia, la società possiede in totale cinque impianti in esercizio. Gli impianti eolici a Salemi/Trapani ed Elimi, impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara e l’agrivoltaico di Mazara del Vallo insieme agli altri 15 sparsi in Italia producono circa 500 megawatt. Ma l’obiettivo è quello di arrivare a 2 gigawatt al 2030. E anche in questo la Sicilia può giocare un ruolo fondamentale perché, come sottolineato da Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, “sta diventando sempre più un polo energetico”. Tante infatti “le potenzialità” della Regione “come lo sviluppo del biometano, perché dagli scarti dell’agricoltura, come agrumi e olive, di cui la Sicilia è terra, si può produrre energia. Non c’è niente di più sostenibile e circolare come questo: questo è il primo progetto di tanti”.