Auto elettriche, due italiani su tre senza la spina di ricarica

In Italia la maggior parte delle famiglie non è nelle condizioni di installare una colonnina per la ricarica dell’auto elettrica. Solo un automobilista su tre, infatti, dispone di spazi adeguati come garage o parcheggi di proprietà . La percentuale di chi non può attaccare la spina sale poi all’80% in città come Roma e Milano.

Lo rivela uno studio condotto dal portale immobiliare Idealista che ha preso in esame 1,3 milioni di annunci di vendita: ne risulta, appunto, che due abitazioni su tre (62%) non dispongono di un garage in cui installare i sistemi di ricarica. Considerando che le colonnine pubbliche di ricarica in Italia sono poco più di 50 mila (soprattutto la Nord ed attorno alle grandi città) e il parco circolante, nonostante il flop di vendite, già oggi sfiora quota 200 mila, è evidente che a fronte anche solo di una mini-ripresa di interesse per il green diventerebbe impossibile rifornire senza problemi gli automobilisti.

Una diffusione a macchia di leopardo

Se solo il 38% delle case italiane può installare una colonnina, la potenziale diffusione sul territorio vista la tipologia degli immobili sarebbe a macchia di leopardo. Scendendo nel dettaglio delle province, sono 51 le aree che superano la media nazionale. Tra queste spiccano Padova (69%) e Treviso (67%). Seguono Modena con il 63%, Mantova e Vicenza (entrambe 61%), mentre Forlì-Cesena raggiunge il 60%.

Sono invece 16 le province che contano almeno la metà delle abitazioni attrezzabili con “la spina” con al vertice Verona col 59% e Venezia con il 50%. All’opposto, le province con una minore presenza di abitazioni con garage per veicoli elettrici sono Palermo (15%), Trieste (16%) e Reggio Calabria (17%). Percentuali sotto la media nazionale anche per Roma e Milano, che come dicevamo si attestano rispettivamente al 23% e al 32% del parco abitativo disponibile in vendita.

Le abitazioni con box o posto auto

Per quanto riguarda le abitazioni con box o posto auto dove è possibile installare colonnine elettriche troviamo al primo posto Padova (68%) e Treviso (65%) , seguite da Forlì (61%) e Modena (60%). Altri 16 capoluoghi offrono almeno il 50% delle probabilità di trovare un’abitazione con posto auto in vendita: si va dal 56% di Modena e Vicenza al 50% di Ravenna e Udine. Tutti i grandi centri si collocano molto al di sotto di queste percentuali: Bologna (27%), Roma (21%), Torino (16%), Milano (15%), Firenze (14%), Genova (13%) e Napoli (12%). Le percentuali più basse di case con posto auto di pertinenza spettano a Palermo (11%) e, come facilmente immaginabile, Venezia (3%).