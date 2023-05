Diritti tv Serie A, De Siervo: “Offerte entro il 20 giugno”

Nell’assegnazione dei diritti tv della Serie A, “si potrebbe arrivare anche alla partita del saturday night venduta stand alone sul mercato, questo perché è una gara che può essere trasmessa per la prima volta anche in chiaro, non è più un tabù”. Non nasconde la sua soddisfazione l’amministratore delegato, Luigi De Siervo, al termine dell’assemblea dei club che ha dato il via libera all’unanimità al bando. Q

uanto ai tempi per chiudere la gara, ipotizza l’ad, “il bando verrà pubblicato entro una settimana da oggi, il prima possibile” e l’attesa della Serie A è di poter ricevere “le offerte idealmente entro il 20 di giugno, così i primi di luglio avremo uno scenario chiaro”.

De Siervo ha spiegato a lungo alla stampa la ratio che sottende all’attuale bando che per la prima volta può arrivare all’assegnazione ai broadcaster dei diritti per 5 anni (contro i 3 attuali). “Siamo partiti dall’ascolto del mercato, che ci chiedeva un prodotto di qualità molto alta. I broadcaster ci chiedevano un bando sui 5 anni e una battaglia vera contro la pirateria” e “noi ci presenteremo sul mercato con un prodotto migliore e tecnicamente di alto profilo”. Si tratta di un ‘bando matrioska’ con tre configurazioni diverse per otto pacchetti, sarà una situazione come i piani tariffari delle tlc.

Il bando, nel dettaglio, prevede decine di configurazioni possibili per i potenziali partecipati: dalle 10 partite a giornata in co-esclusiva fino a due broadcaster che trasmettono fino a 9 gare condivise e una il sabato sera a un terzo soggetto (come accade oggi per i diritti della Champions a livello europeo).