Crisi del Mar Rosso, il Qatar ferma le sue navi ma il prezzo del gas (per ora) è in calo

La crisi nel Mar Rosso non conosce tregua e per questo il Qatar ha temporaneamente interrotto l’invio di petroliere che trasportano gas naturale liquefatto attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l’Oceano Indiano.

Lo sospensione arriva dopo che gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti contro obiettivi Houthi nello Yemen hanno aumentato i rischi per il transito di navi nella regione. A sostenerlo è l’agenzia Bloomberg. Almeno cinque navi a gas naturale liquido gestite dal Qatar sono state fermate da venerdì, secondo i dati di tracciamento delle navi compilati da Bloomberg. Una pausa prolungata nelle forniture del secondo fornitore in Europa aumenta i rischi proprio mentre il clima invernale attanaglia il continente.

Si teme il ritorno dell’inflazione in Europa

Le operazioni militari nel Mar Rosso alimentano la preoccupazione globale per il ritorno dell’inflazione dei prezzi delle materie prime. Il fermo coinvolge tre petroliere appartenenti al Qatar che si trovano al largo delle coste dell’Oman, una nel Mar Rosso e l’altra nel Mar Mediterraneo vicino al Canale di Suez. Gli Houthi non hanno attaccato nessuna nave che trasporta gas da quando è iniziata la crisi a metà novembre, ma la riluttanza del Qatar ad attraversare il corridoio evidenzia il forte aumento dei rischi.

Per il momento, però, il prezzo del gas non sembra risentire di queste tensioni. Scendono per la prima volta sotto i 30 euro al MWh dall’ottobre del 2021 i future sul gas al Ttf di Amsterdam. I contratti sul mese di febbraio cedono il 6,7% a 29,85 euro al MWh. A contenere il prezzo sono le scorte che assicurano l’Europa forniture necessarie per fronteggiare il clima rigido e le difficoltà di transito delle navi metaniere sul Mar Rosso. Gli stoccaggi europei sono pari al 79,74% della capacità a 908,62 TWh, in Germania sono all’83,8% a 213,53 TWh e in Italia al 75,39% a 148,48 TWh.