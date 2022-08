Lo squadrone ai Mondiali in Qatar

La nazionale italiana di calcio è fuori da tempo dai mondiali di calcio che la Fifa ha organizzato in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre prossimo, ma qualcuno in Italia deve avere sperato fino all’ultimo in un ripescaggio. Di sicuro deve averlo fatto l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, anche perché la sua azienda ha acquistato per una cifra intorno ai 170 milioni di euro i diritti tv per la trasmissione in diretta e in esclusiva sul territorio italiano di tutte e 64 le partite di calcio dei mondiali, dai gironi di qualificazione alla finalissima.

Dopo l’eliminazione della selezione guidata da Roberto Mancini con la Macedonia c’è stato un certo pressing sull’azienda di viale Mazzini perché attenuasse il rischio di quell’investimento rivendendo i diritti almeno su alcune partite ad altri gruppi che avevano manifestato un certo interesse per l’Italia, come Amazon Video e Sky sport.

Certo il prezzo non avrebbe potuto essere altissimo senza azzurri in campo, ma molti giocatori stranieri che militano nella serie A italiana al mondiale ci sono con le loro nazionali e qualche interesse da parte del pubblico italiano c’è di sicuro. Così Fuortes ha resistito alla tentazione e si è tenuto l’esclusiva, convinto di poterla fare fruttare con le campagne pubblicitarie pre natalizie che in quel periodo ci saranno.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale