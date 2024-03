Prezzo delle auto elettriche: il "pareggio" con quelle a benzina si sposta di 5 anni

Prezzo elevato, costi di manutenzione, e aspettativa di “vita” della vettura: è questo il tris di problemi che inchioda a percentuali infinitesimali il mercato dell’auto elettrica. A cui si aggiunge, per quanto riguarda l’Italia, l’insufficiente rete di ricariche, con le regioni del Sud in cui trovare una centralina è come vincere all’enalotto. Però la questione principale, che gli analisti definiscono come spartiacque per il decollo del segmento ” a spina” è il prezzo. Ed è un problema che rischia di pesare ancora a lungo. Infatti chi teorizzava che nel 2026 si sarebbe arrivati ad un sostanziale pareggio tra i listini dell’endotermico e del green, ha sbagliato di grosso.

Appuntamento tra almeno cinque anni

Secondo un nuovo studio pubblicato dall’Icct (International council on clean transportation), istituto di ricerca americano che fornisce analisi tecniche, scientifiche e politiche su questioni relative alla politica ambientale, energetica e dei trasporti, per vedere un’auto elettrica che si avvicini al prezzo del medesimo modello diesel o benzina bisognerà aspettare non meno di 5 anni.

A pagare di più sono i più poveri

Il problema del divario dei listini, fa notare il dossier Icct, si riscontra soprattutto nei segmenti A, B e C, che sono legati alla fascia di automobilisti che hanno un portafoglio meno ricco. Ebbene, al momento le auto popolari hanno ancora un divario dell’ordine di circa 10 mila euro. Ad esempio se un Suv elettrico di categoria B (tra i più venduti sul mercato) costa mediamente attorno ai 35mila euro, lo stesso modello ibrido viene venduto attorno ai 25mila euro, prezzo che cala ulteriormente se solo benzina o gasolio. Altro esempio che ci riguarda direttamente è quello della Fiat 600e che , presentata pochi mesi fa, costa il 30% delle endotermiche della sua categoria. Ma perché c’è questa differenza di prezzo? Realizzare un’auto con un propulsore elettrico ha oggi dei costi molto più alti rispetto alla stessa vettura con motore a benzina o diesel, di conseguenza il tutto si ripercuote sui listini e quindi va a discapito dell’utente finale. A incidere notevolmente sono i prezzi delle materie prime, come ad esempio il litio, ma anche nichel, manganese e grafite. Secondo lo studio dell’Icct al momento il prezzo per kWh di una batteria è in media di 122 dollari, che dovrebbero diventare 97 nel 2027, e calare ulteriormente nel 2032 a 67 dollari.

E poi c’è l’aspettativa di vita

A pesare sulla scelta degli automobilisti c’è poi l’ “aspettativa di vita” di una vettura. Secondo le statistiche di Acea e Unrae un’auto diesel è di solito più longeva di un’auto a benzina. Le auto a benzina possono rimanere efficienti fino a 250.000-300.000 chilometri, quelle diesel possono percorrere anche 400.000-500.000 chilometri con una buona manutenzione.

Le auto elettriche, invece, hanno una durata di circa 300.000 chilometri con le batterie che alla fine si esauriscono. E qui è il problema, perché mentre per le auto diesel e benzina i maggiori problemi, secondo Federcarrozzieri, riguardano la trasmissione ed altre parti della vettura che possono essere riparate o sostituite con costi modesti o comunque accettabili, per quanto riguarda le auto a spina l’esaurirsi della batteria costituisce una condanna a morte per l’auto visto che la sostituzione del parco accumulatori arriva anche al 40-50% del costo totale del modello.

Interessante in questo senso una ricerca sui passaggi di proprietà delle vetture dal 2014 ad oggi (anni in cui si può fare un paragone anche con le “green”) ebbene mentre per diesel e benzina l’età media di un’auto è di 12 anni con circa 2-3 passaggi di proprietà, per quanto riguarda la “spina” l’aspettativa di vita scende a meno di 8 anni con un solo passaggio di proprietà. Come dire che chi acquista un’auto elettrica convola a nozze, con la formula “fin che morte non ci separi”.