Rinnovabili, Sommariva (Redelfi) "Ecco perché puntiamo tutto sulla business unit Green"

Totale focalizzazione sulle business unit Green e un valore della produzione che nel 2026 toccherà i 34-35,2 milioni di euro, con un Ebitda di 23,3-24,3 milioni. Questi gli obiettivi del Piano industriale 2023-2026 di Redelfi, la management company impegnata nella transizione digitale e green, quotata all’Euronext Growth Milan che nei giorni scorsi ha aggiornato il suo business plan, rivedendo al rialzo fatturato e redditività 2023, con un’importante crescita dei margini per l’anno successivo.

Questo aumento delle proiezioni è il risultato della forte crescita della business unit Green, che nell’esercizio in corso ha acquisito un ruolo fondamentale nella strategia industriale di Redelfi e che apporterà una marginalità maggiore rispetto a quella derivante dalle altre business unit. In particolare, l’incidenza della BU Green raggiungerà nel 2026 il 93% del fatturato consolidato, con un’Ebitda margin consolidato complessivo pari a circa il 69%, maggiore di più di 10 punti percentuali rispetto al Piano 2022-2026.

Puntare tutto sulle Bees

“L’aggiornamento del piano prevede che le attività saranno focalizzate sull’espansione della business unit Green, e in particolare sullo sviluppo dei progetti Battery Energy Storage System (Bess) stand-alone negli Stati Uniti e in Italia” sottolinea il ceo di Redelfi Davide Sommariva. “Le Bess, infatti, sono batterie indispensabili per attuare la transizione energetica dato che servono come stabilizzatori di rete in un Paese che punta a utilizzare solo energia green”. Una via intrapresa dal mercato americano, ma anche Gran Bretagna e Cina stanno andando in questa direzione.

In pratica, la batteria accumula energia quando c’è eccesso di produzione e la rilascia quando c’è n’è bisogno. “Il primo mercato di applicazione è stato quello inglese, ma ora anche gli Stati Uniti sono in grande crescita” continua Sommariva.

Acquisita anche Gpa Solution

Anche per questo Redelfi, per rafforzarsi nel comparto, ha appena portato a termine l’acquisizione della società Gpa Solution, dalla società di diritto italiano Tzu. L’acquisizione, che ha a oggetto una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Gpa, è stata realizzata con il fine ultimo di implementare l’attività di sviluppo di Battery Energy Storage System stand-alone anche in Italia, per garantire il raggiungimento dell’ambizioso target di sviluppo previsto dall’accordo recentemente concluso con il gruppo Wrm.

Gpa, attualmente controllata Rec Storage, società costituita nel febbraio 2023, è attualmente impegnata nello sviluppo di una pipeline di 1,2 Gw di impianti Bess.