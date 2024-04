Da Salone del mobile e Fuorisalone un indotto di 261 milioni (+13,7%)

Sfiora i 261 milioni l’indotto che rappresentano – per Milano – il Salone del Mobile e Fuorisalone. E’ la stima dell’ufficio studi di Confcommercio. Una cifra – in crescita del 13,7% rispetto allo scorso anno – dovuta per il 73% ai visitatori stranieri, che da soli spenderanno circa 191 milioni di euro. “Sono previsioni molto positive – commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – che confermano la crescente attrattività di Milano come capitale del design. Grazie a un Salone del Mobile in fiera che si preannuncia di grande livello e allo speciale clima che si crea con gli eventi diffusi del Fuorisalone: un richiamo forte per visitatori professionali e turisti”.

Al salone – in programma dal 15 al 21 aprile – si prevede l’arrivo di circa 317mila visitatori, il 3,24% in più rispetto allo scorso anno (il 64% stranieri). In crescita ricettività (115, 6 milioni di euro +14,2%); ristorazione (81,8 milioni di euro: + 13,7%) e anche lo shopping (63,4 milioni di euro + 12,7%), con una spesa pro capite stimata di 274 euro al giorno, il 10,1% in più del 2023.

Fra le sistemazioni per dormire, sono cresciute del 6,7% le prenotazioni di appartamenti in affitto breve (quest’anno al 64,5%) mentre sono diminuite del 9% quelle in albergo (il 71%). I dati sul traffico di passeggeri previsti dagli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa confermano la tendenza: oltre 1 milione 221 mila viaggiatori stimati da Sea, la società che gestisce i due scali, dal 13 al 23 aprile, con un aumento del 13% rispetto ai giorni del salone dello scorso anno, al di sopra anche dei dati pre covid.