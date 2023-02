Le azioni da comprare e vendere oggi in Borsa: Riflettori su Saipem, Geox, Pirelli

Le azioni da comprare e vendere oggi alla Borsa di Milano

Le borse dell’Europa viste aprire in lieve ribasso, future indice EuroStoxx50 -0,2%. Le azioni da comprare oggi 3 febbraio sono Saipem. Geox e Pirelli

COMPRARE E VENDERE OGGI

GEOX

Ha chiuso il 2022 con ricavi a 735,5 milioni, in aumento del +20,8%. Risultati sorprendenti. Websim alza la raccomandazione da Neutrale a Interessante e il target da 0,92 a 1,40 eu.

PIRELLI:

Per Morgan Stanley ora e’ da comprare target 5,50 eu.

SAIPEM:

Rumors che TotalEnergies possa riattivare il progetto da 20 mld di dollari in Mozambico, BUY.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

MASI AGRICOLA

In occasione del Capodanno cinese, la scietà ha presentato l’inedita etichetta Costasera Lunar “New Year of the Rabbit”. Si tratta dell’Amarone della Valpolicella Classico Costasera docg, annata 2017. Masi è stata il primo produttore di Amarone ad approdare sul mercato cinese con le sue referenze più iconiche, tra cui Costasera e Campofiorin. Nel 2019, la società ha inaugurato un profilo aziendale su WeChat, la piattaforma di e-commerce e social network più diffusa in Asia, con oltre un miliardo di utenti attivi.

ORSERO

Leader nell’Europa mediterranea nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha comunicato la previsione 2023. Attesi ricavi fra 1,44 e 1,51 miliardi di euro, +29% circa rispetto al 2022. Il margine operativo è compreso tra 82 e 87 milioni (+23% circa). L’utile netto si attesta fra 38 e 42 milioni (+21%). La posizione finanziaria netta è compresa tra 140 e 148 milioni.

TIM

L’offerta di KKR potrebbe valere 28 miliardi di euro. Il board valuterà la proposta il 24 febbraio.

TRENDEVICE

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica stanzierà 600 milioni nell’ambito del PNRR, destinati ad alcuni progetti sull’economia circolare.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

A 1,79 € ritorna verso i top di periodo toccati questa settimana. Si può comprare

BPER BANCA

In calo del 2,77% a 2,53€ consolida dopo la rottura di zona 2,2€.

INTESA

A 2,46 € Tocca i nuovi top di periodo. Comprare

RELATECH

A 2,21 € consolida ormai da diversi trimestri nel range 1,8/1,9-2,4/2,6 eu: a questi prezzi si può ancora comprare, incrementando su eventuali ribassi

THE ITALIAN SEA GROUP

Chiusura a 6,83€ Il superamento delle resistenze in zona 6 eu favorisce il rally, partito dai minimi di ottobre verso i top assoluti a 7,6 eu.

TINEXTA

Chiusura a 25,94€ Segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve. Tinexta ha comunicato che Warrant Hub ha dato vita all’area Digital tramite la fusione per incorporazione di cinque società controllate: Enhancers, Plannet, PrivacyLab, Trix e Warrant Innovation Lab. L’obiettivo è quello di rafforzare l’offerta di soluzioni integrate di consulenza e tecnologie a supporto della transizione digitale delle imprese e valorizzare le forti sinergie di business tra le diverse aree aziendali.

TENDENZA

FTSE MIB /27.100)

Febbraio inizia su nuovi massimi di periodo, prolungando il rally partito lo scorso ottobre. A questo punto, il prossimo ostacolo serio da superare è sui top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Il Nasdaq (+3,20%, 12.200) ha chiuso oltre la soglia di 12mila punti per la prima volta da metà settembre. Le premesse indicano che oggi ci sarà una correzione, ma se l’indice dovesse difendere quota 12 mila si tratterebbe di un primo importante segnale di spinta in grado di cambiare i connotati al mondo della tecnologia per i prossimi mesi.

L’indice Ftse Mib ha chiuso oltre i 27mila punti per la prima volta in 12 mesi, confermandosi il miglior listino europeo di questo avvio 2023 con un +14,30%. L’indice Stoxx 600 si ferma a +8%. Manca ormai una manciata di punti all’importantissimo scoglio grafico verso 28mila punti dove è probabile che venga avviata una fase di assestamento.

Il prezzo del BTP decennale è cresciuto in una seduta del +3,66%, mettendo a segno la miglior seduta dal 2011. E’ stupefacente segnalare che nemmeno il “whatever it takes” di Mario Draghi riuscì a fare tanto.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

AMPLIFON

Jefferies, che sul titolo conferma la raccomandazione BUY e un TP a 29,2 €, evidenzia le notizie di settore, con i dati mensili sulle vendite di apparecchi acustici al Department of Veterans” Affairs (VA) americano, che rappresenta circa il 20% del mercato statunitense. Nel dettaglio, i dati hanno mostrato una crescita dell’8% a dicembre scorso.

B MEDIOLANUM

Barclays ha alzato il TP a 11 € da 9,7 €, confermando a Interessante il rating, in attesa dei conti in agenda per l’8 febbraio. Gli esperti si attendono un utile netto del quarto trimestre di 182 mln e all’interno del settore accordano la loro preferenza proprio a Mediolanum per la qual vedono un rialzo potenziale del 25%.

BREMBO

Intesa Sanpaolo ha alzato da HOLD a BUY il giudizio con TP che passa da 12 a 15 €. Gli analisti si aspettano una “solida sovraperformance rispetto al mercato a livello di volumi nel 2023” da parte del gruppo e citano il “solido trend degli ordini”, la crescente penetrazione verso i produttori cinesi di auto elettriche e il potenziale di Sensify, il nuovo sistema di frenata intelligente con attivazione elettrica anziché idraulica.

INTERPUMP

Equita Sim ha alzato il TP a 51 € da 50 €, confermando a BUY il rating, dopo un aggiornamento delle stime. Gli esperti, tra gli altri, hanno marginalmente rivisto al rialzo la redditività con un margine operativo ora atteso al 23,4% da 23,2% per il 2022, con entrambe le divisioni in grado di riportare nel quarto trimestre una crescita dei margini.

ITALIAN WINE BRANDS

Dopo la pubblicazione del dato preliminare delle vendite 2022 CFO SIM conferma rating BUY e TP a 33 € sul titolo, un prezzo che incorpora un potenziale rialzo di circa il 20%.

IVECO

Intesa Sanpaolo ha alzato da 8,6 a 9,2 euro il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno aggiornato il loro modello per tener conto di un mercato dei mezzi pesanti 2023 caratterizzato da una politica di prezzo ancora positivo per tutto il primo semestre.

OVS

Intesa Sanpaolo ha alzato da 3,4 a 4,3 euro il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti citano i forti risultati preliminari 2022 del gruppo, a seguito dei quali hanno incrementato le stime 2022-2023.

TERNA

Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 8,2 € dopo che il ministero dell’ambiente ha approvato la costruzione dell’Adriatic Link, il cavo che connette Marche e Abruzzo come percorso alternativo della rete elettrica sul versante adriatico.

UNICREDIT

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 19,3 a 21,5 €, confermando la raccomandazione BUY. Jefferies ha alzato da 21 a 24,5 euro il TP confermando la raccomandazione BUY.

2)BOCCIATI

AEFFE

Intesa Sanpaolo ha ridotto da 1,55 a 1,45 € il TP. La raccomandazione è confermata a HOLD. “Pur se le riaperture in Cina dovrebbero spingere il 2023, non vediamo spazio per un recupero della redditività per via degli sforzi per il lancio della seconda linea di Moschino in un contesto macroeconomico complesso”, spiegano gli analisti.

BANCA GENERALI

Barclays ha ridotto il Tp a 38,5 € da 38 €. Gli analisti edono pochi spazi per ulteriori sorprese sul margine di interesse, rispetto all’attuale valutazione, e un più debole flusso di commissioni di gestione nel breve termine.

FINECOBANK

Barclays ha ridotto il rating a poco interessante con TP rivisto a 18 € da 17,5 €

ILLIMITY

Kepler Cheuvreux ha ridotto da 13,1 a 9 € il TP confermando la raccomandazione HOLD. Gli analisti sottolineano come il modello di business resti efficace, ma citano il crescente costo della raccolta e la complessità dei nuovi progetti.

3)NEUTRALI

ESAUTOMOTION

Dopo la diffusione dei risultati preliminari 2022 KT&Partners ha confermato la raccomandazione ADD sul titolo e il fair value a 7,50 €, pari a un potenziale rialzo di oltre il 50%. La boutique finanziaria sottolinea come, nonostante l’indebolimento del quadro macroeconomico, la società sia riuscita a superare le tensioni a livello di forniture che hanno caratterizzato lo scorso esercizio, come la guerra in Ucraina e l’aumento dei costi energetici, le difficoltà di semiconduttori e materie prime e i rallentamenti della produzione in Cina causa Covid.

PIAGGIO

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 3,4 euro sul titolo dopo i dati sul mercato italiano delle due ruote a gennaio. Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,25 €.

PILLOLE DALL’ESTERO

ANGLO AMERICAN

JEFFERIES ha un rating BUY e Tp a 4300 sterline nonostante un inizio d’anno lento per De Beers.

BAYER AG

JEFFERIES giudizio BUY e Tp a 70€. Corteva , concorrente Usa, ha fornito risultati in linea con le attese.

ING

JEFFERIES giudizio BUY e Tp a 16.6€ I risultati del quarto trimestre sono superiori alle aspettative

ROCHE

JEFFERIES-giudizio Poco Interessante e Tp 325 Franchi Vendite in linea, stime leggermente peggiori del previsto.

OBBLIGAZIONI

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,37%, da 3,41% del giorno prima. Per il BTP quella di ieri è stata una delle migliori sedute degli ultimi dieci anni. Il future segnava un rialzo del 3,7%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent a 81,9 dollari in calo per il sesto giorno consecutivo sui timori che il rallentamento dell’economia globale possa incidere sulla domanda. Da inizio anno -5,5%, news positiva per le proiezioni dell’inflazione.

GAS

Ha chiuso in ribasso del -4% a 57 euro, da inizio anno -24%. In netto calo la bolletta di gennaio. L’Arera segnala , per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) una diminuzione del -34,2% rispetto a dicembre.

VALUTE

L’euro si è portato a 1,089 sul dollaro ieri -0,7%.

ORO

Lieve rialzo a 1.916 dollari, ieri -1,9%. La performance da inizio anno resta eccellente: +5%. Lo scenario dipinto dai banchieri centrali depone ancora a favore di un rialzo. La rottura dei massimi di gennaio a 1.950 usd aprirà la strada ad un allungo verso i top assoluti a 2.070 usd. I ribassi verso 1.800 usd sono occasione per comprare.

LA FRASE DEL GIORNO

Si impara dall’esperienza, e spesso per imparare bisogna sbagliare. Ma a volte l’esperienza degli altri può essere utile.