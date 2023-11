Xenia Hotellerie, Ranieri: "Nuove acquisizioni di alberghi al Centro Nord"

Partenza positiva per il titolo Xenia Hotellerie Solution sull’Egm. La società abruzzese, che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha debuttato ieri sul listino di Borsa italiana dedicato alle Pmi innovative a 3 euro, con un progresso di oltre il 6%, per poi chiudere a 2,83 euro. “Nonostante il periodo difficile del mercato, abbiamo comunque deciso di quotarci perché pensiamo che il ‘kairos’ è ora” sottolinea a Verità e Affari Ercolino Ranieri, fondatore e amministratore delegato del gruppo, “perché nel settore alberghiero c’è un modello da ricostruire. Il nostro compito è quello di realizzare per realtà indipendenti un modello semi industriale che consenta loro di competere con i grandi gruppi albergheri”.

Xenia mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma per formulare il prezzo delle camere sia nei periodi di alta che di bassa stagione. “Ormai è impossibile prescindere da questi strumenti” conferma Ranieri. Inoltre, il gruppo, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 45 milioni di euro e il primo semestre 2023 con ricavi in crescita del 13,4% a 23,7 milioni, vuole continuare a crescere attraverso la catena proprietaria a marchio Phi Hotel, sette alberghi a 4 stelle collocati al Centro Nord. “Ci interessano tutte le città, tranne Milano, Roma, Venezia e Firenze e pensiamo che ci siano tante occasioni da cogliere visto che in Italia più dell’80% sono ancora strutture individuali o piccoli gruppi che per competere hanno bisogno degli stessi strumenti degli operatori globali” conclude Ranieri che per il 2023 stima “un trend positivo”.

La terza linea di business, invece, è quella di accomodation per gli equipaggi degli aerei sia di linea che cargo, un altro comparto che con la ripresa del turismo e del commercio internazionale dopo la pandemia sta crescendo a tassi molto sostenuti.