Joe Zadeh (ex Airbnb): "L'Italia ottimo paese per investire in tecnologia ma il governo deve crederci"

Da San Francisco a Bologna il passo non è breve ma la coerenza di Joe Zadeh, dipendente numero nove di Airbnb, è stata massima. Zadeh infatti era il capo delle cosiddette Airbnb Experiences, ossia dell’insieme di servizi che il sito di affitti brevi consiglia ai suoi utenti quando arrivano nella destinazione prescelta trasformandoli da turisti in viaggiatori del mondo.

Dieci anni in Airbnb e l’addio prima dell’Ipo

Proprio come il quarantenne Zadeh che, subito prima della quotazione in Borsa che ha portato Airbnb a valere circa 100 miliardi di dollari (oggi capitalizza circa 80 miliardi) ha deciso, grazie ovviamente anche alle stock option incassate, immaginiamo svariati milioni di dollari, di cambiare totalmente vita scegliendo l’Italia.

Da San Francisco a Bologna per cambiare vita

“Il motivo? Avevamo mandato nostra figlia che oggi ha 8 anni in una scuola italiana a San Francisco- spiega Zadeh- così abbiamo scelto di venire in Italia e dopo aver vagliato varie ipotesi abbiamo scelto Bologna, anche se sono innamorato del Chianti. Viviamo in centro storico ma stiamo scegliendo una casa anche in campagna”.

Certo il manager statunitense ma di origini iraniane laureato in ingegneria approdato a Airbnb quando l’azienda stava ancora in un appartamento come software engineer per poi diventare product manager guidando l’espansione della società in mille città nel mondo, non si accontenta di guardare quanto è bella l’Italia ma continua ad operare come investitore in start up.

“L’Italia- spiega Zadeh- è 8-10 anni indietro rispetto alla Francia. Nel vostro paese ci sono solo un paio di unicorni, ossia start-up tecnologiche arrivate a valere più di un miliardo, mentre in Francia ce ne sono diverse ma ritengo che ci siano molte opportunità per un investitore attento. E il governo deve aiutare come ha fatto in Francia dove ha dato priorità agli investimenti nel settore tech e che anche gli investitori privati devono crederci investendo a lungo termine”. Zadeh ha già investito in Jet Hr, piattaforma per la gestione delle risorse umane che ha come main sponsor Exor Venture, e in una start up con sede a Firenze che fa musica con l’Intelligenza artificiale.

Non solo grandi città nei piccoli centri il turismo può essere favorito creando esperienze uniche

Quanto ad Airbnb secondo Zadeh è una opportunità per un paese come l’Italia. “Non bisogna guardare solo alle grandi città – spiega-ma ai piccoli centri dove si può creare possibilità di turismo offrendo esperienze e servizi particolari”. Il primo a crederci è stato lo stesso Zadeh, pronto a cambiare vita, da nomade digitale con parecchi milioni in tasca, ma comunque aperto a nuove esperienze di vita, in perfetto stile Airbnb.

Meno affitti brevi per trasformare i turisti in viaggiatori di lungo periodo

La piattaforma infatti vede un futuro meno concentrato sui soggiorni brevi, come del resto ha detto in una intervista al Financial Times il suo fondatore e ad Brian Chesky. Il quale ha annunciato che, a partire dal 2024, la società si occuperà in maniera particolare dei pernottamenti a lungo termine, trasformando i turisti in viaggiatori di lungo periodo cambiando così le regole stesse del turismo.

Product Heroes Conference per far conoscere la figura del product manager

Joe Zadeh ha partecipato, in qualità di relatore, alla Product Heroes Conference organizzata da Product Heroes, società leader nella formazione dei product manager. Una figura professionale attualmente molto ricercata. In Europa infatti ci sono circa 5mila posizioni aperte. Secondo una ricerca il 48% delle aziende in Italia assumerà almeno un product manager, ossia responsabile della strategia del prodotto. Come ha fatto Zadeh in Airbnb, portando la società, in 10 anni di lavoro, da 0 a 100 milioni di utenti.