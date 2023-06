Venture capital: approvata la fusione tra LVenture e Digital Magics

LVenture e Digital Magics: approvata la fusione

I consigli di amministrazione di LVenture Group , operatore di “early stage venture capital” che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan, e di Digital Magics, business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group annunciato o scorso marzo. Nasce il leader per investimenti in start up e open innovation in Italia.

Forte crescita del mercato venture capital

L’operazione si inquadra nell’attuale contesto di forte crescita del mercato venture capital in Italia. Il progetto di fusione prevede un rapporto di cambio pari a 46 azioni della combined entity di nuova emissione ogni 5 azioni Digital Magics. Sulla base del rapporto di cambio, gli attuali azionisti di Digital Magics giungeranno a detenere il 63% del capitale sociale della combined entity, mentre il 37% sarà detenuto dagli azionisti attuali di LVenture Group. L’operazione sarà finalizzata nel mese di dicembre 2023. LVenture ha inoltre deliberato un aumento di capitale ante ante fusione, nella prospettiva dell’operazione e del relativo concambio, per un apporto patrimoniale di 2,5 milioni di euro, da sottoscrivere integralmente dall’azionista Luiss.