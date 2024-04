Alfa Romeo Milano prodotta in Polonia: nuovo affondo contro Tavares

Nuove scintille tra Stellantis e governo. “Ciascuno può produrre dove vuole nel mondo ed é giusto che sia libero di farlo – ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, – ovviamente deve però dire con estrema trasparenza e correttezza al consumatore dove é stato realizzato il prodotto”. Urso che rispondeva alla domanda se la tutela del Made in Italy vale anche per un’auto ha quindi aggiunto: “Va lasciata la libertà al consumatore di scegliere con piena consapevolezza dove e’ stato realizzato il prodotto e quindi se intende acquisirlo sulla base dell’immagine di un Paese che comunque é considerato nel suo saper fare il Paese di eccellenza, il Paese che produce i prodotti di maggiore qualità nel mondo”.

L’Alfa Romeo Milano è polacca

Oggetto della polemica è la presentazione di venerdì scorso da parte di Stellantis dell’Alfa Romeo Milano, un mini suv battezzato col nome della città italiana ma che viene prodotto in Polonia. Urso aveva da subito puntato l’indice su una operazione poco trasparente poiché induceva il consumatore a pensare che quell’auto fosse prodotta in Italia. Secca e immediata la replica del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares: “L’Alfa Milano se fosse stata prodotta in Italia sarebbe costata 10 mila euro in più”.

Ora la nuova stoccata del ministro che aggiunge: “E’ stato dimostrato negli anni passati con più ricerche, che il consumatore, per esempio negli Stati Uniti ma oggi anche in Cina, é disposto a pagare un prezzo superiore, anche del 20% in più, se percepisce che quel prodotto é realizzato in Italia“. “Per questo vanno contrastati i fenomeni imitativi – conclude il ministro, – perché non consentono ai consumatori di scegliere con piena consapevolezza”.