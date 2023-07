Auto a benzina al top a giugno. Stellantis ci ripensa su Fiat 500x

Solo un caso o siamo di fronte ad un piccolo, seppur significativo, ripensamento? Il giorno in cui i dati Acea sulle vendite di auto in Europa a giugno certificano la centralità dei modelli a motore endotermico, si scopre che Stellantis ha deciso che 500X e la Tipo potranno nuovamente essere acquistate in Italia anche in versione diesel. Soltanto sei mesi fa c’era stato l’annuncio che le motorizzazioni a gasolio dei due modelli punta della Fiat venivano sospese. E la strategia sull’elettrico annunciata dal Ceo del gruppo italo francese, Tavars, sembrava far supporre che l’addio sarebbe stato definitivo. Oggi invece l’inversione di marcia, forse dettata, appunto da una crescita dell’auto green inferiore alle aspettative, soprattutto nel nostro Paese.

Mercato in ripresa ma lontano dal pre-Covid

A giugno 2023 le auto immatricolate in Europa sono state 1.265.678, numero che confrontato con lo stesso mese del 2022 (1.066.693 auto) si traduce in una crescita del 18,7%. Da gennaio a giugno le immatricolazioni sono invece 6.588.937 contro 5.601.386 dello scorso anno, con un recupero del 17,6%. Il dato va però confrontato con i numeri “nerissimi” registrati lo scorso anno per via soprattutto della crisi dei chip e delle forniture di materie prime. Anche il raffronto con il periodo pre-Covid non è brillante: nei primi sei mesi dell’anno si registra ancora un -21% rispetto ai dati di metà 2019.

La ripartenza del mercato è sostenuta da Germania (+24,8%), primo mercato continentale, ma anche dal +25,8% della Gran Bretagna. Seguono la Francia (+11,5%), l’Italia (+9,1%) e la Spagna (+13,3%). In forte crescita sono anche Belgio (+48,7%) e Paesi Bassi (+37,8%).

L’endotermico traina il mercato

A giugno le auto a benzina si confermano le più vendute in Europa col 36,22% e con il diesel (11,79%) arrivano a coprire quasi la metà delle nuove immatricolazioni. Seguono le ibride full e mild (25,15%) e le elettriche (16,5%). Con quote inferiori le ibride plug-in (7,87%) e le varie Gpl, metano, etanolo e idrogeno che messe assieme raggiungono il 2,46% del totale.

Per quanto riguarda nello specifico le auto elettriche ora hanno raggiunto quota 158.252 unità, ma con diverso gradimento nei vari Paesi. A fronte di forti incrementi, come nei Paesi Bassi, Germania e Francia, c’è l’Italia dove le auto a spina non superano la soglia delle 95 mila macchine circolanti. Meglio invece le immatricolazioni di nuove auto ibride-elettriche che sono aumentate del 32,4% a giugno, raggiungendo le 254.100 unità. Crescita trainata principalmente da aumenti sostanziali nei mercati più grandi del blocco: Germania (+59,1%), Italia (+29,9%), Francia (+27,9%) e Spagna (+22,7%). Anche tenendo conto dei primi sei mesi dell’anno le vendite di auto ibride-elettriche hanno registrato un notevole incremento del 27,9%, raggiungendo quasi 1,4 milioni di unità e conquistando il 25% del mercato.

Chi sale e chi scende

Al primo posto tra i gruppi si conferma a giugno Volkswagen, in crescita del 26,8%. Bene anche Bmw +15,8% e Volvo che cresce di oltre il 60%. Ma significativo è il +105,0% di Tesla che mostra come nell’elettrico i gruppi storici patiscano ancora la differenza di gap tecnologico con il costruttore Usa. Il gruppo Stellantis ha immatricolato 210.495 vetture, con una flessione del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Si distingue nel gruppo italo-francese il buon risultato di Alfa Romeo (+ 63,1%). Anche nel semestre il Biscione è sugli scudi (+108,5%) mentre in calo ci sono invece Fiat (-4,2%), e Citroen (-0,6%).

Alla luce di questi dati non stupisce, come già sottolineato, il ripensamento di Stellantis in merito alle tempistiche per eliminare completamente la gamma benzina e diesel. Tornando a Fiat 550 X e Tipo, nei mesi scorsi la vendita di diesel per queste auto aveva subito pesanti limitazioni. Infatti per la 500X si poteva ottenere il diesel solo nella variante Sport mentre nella Tipo era disponibile solo la Cross. Limitazioni ora sparite per la gioia dei fan del diesel ( ancora tantissimi in Italia) che hanno condiviso la soddisfazione sui social. Un messaggio esplicito che forse i vertici Fiat non dovrebbero ignorare