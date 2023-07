A giugno il mercato dell’auto rallenta. Maglia nera alle elettriche

Le auto a spina continuano a togliere energia al mercato, che comunque resta in crescita. Nel mese di giugno il dato peggiore si registra proprio nel comparto delle elettriche pure. Tengono invece le vetture a benzina e diesel, che l’Unione europea vorrebbe cancellare in tempi rapidi. Il risultato finale per il mese appena trascorso è di 138.927 immatricolazioni, in aumento del 9,19% rispetto alle 127.232 unità dello stesso mese del 2022 (lontani però dal + 22,87% di maggio). Nei primi sei mesi del 2023, le immatricolazioni sono state 841.343, in crescita del 22,96% in confronto alle 684.262 del primo semestre 2022.

Le auto a benzina e diesel continuano a salire, rispettivamente a più 13 e 4 punti percentuali. Ma sono le ibride full a dominare il mercato, con +40%, con il 10% del mercato riservato alle ibride senza spina. Il risultato peggiore come detto è ancora una volta quello delle elettriche pure: 6.156 immatricolazioni contro le 5.975 di un anno fa (+3%) nel semestre è del 3,87%.

Auto troppo costose, i privati non comprano

Dopo mesi di preminenza del noleggio, il miglior risultato di giugno è stato quello delle immatricolazioni dirette aziendali (+20%), seguito dal noleggio a lungo termine (poco sotto, al 17%), poi auto immatricolazioni (+16%) e dal noleggio a breve termine (+13,5%). I privati continuano a mostrare scarsissimo interesse per l’acquisto di un’auto nuova: solo +4% a giugno. Ciò è legato ai prezzi delle vetture nuove ed alle spese di mantenimento sempre più onerose. Da queste premesse è evidente che l’elettrico, con le auto che costano mediamente il 30% in più di quelle endotermiche, resta legato ad una ristretta cerchia di ricchi che, soprattutto per immagine sociale, fanno questo tipo di scelta.

Il gruppo Stellantis in calo

Stellantis a giugno si muove in controtendenza rispetto al mercato. Il gruppo italo-francese ha registrato 43.099 immatricolazioni, in calo dell’11,1% rispetto alle 48.468 unità dello stesso mese del 2022. Per quanto riguarda il primo semestre dell’anno, le immatricolazioni di Stellantis sono state 279.373, in aumento del 9,7% dalle 254.732 dei primi sei mesi del 2022. Guardando ai singoli marchi , secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alfa Romeo ha immatricolato 3.019 unità’ (+110,53%), Jeep 6.206 (+21,12%), Citroen/Ds 4.829 (-26,3%), Fiat 13.012 (-22,59%) con quota di mercato scesa al 9,37%, Lancia 4.345 unità (+16,9%), Opel 3.989 (-23,68%), e Peugeot 7.583 (-20,68%), con Maserati 475 (+73,36%).

Nel primo semestre 2023, Alfa Romeo ha registrato 14.611 immatricolazioni (+157,1% rispetto ai primi sei mesi del 2022), Jeep 39.952 (+39,78%), Citroen/Ds 32.113 (-3,47%), Fiat 93.697 (-5,02%), Lancia 23.865 (+11,08%), Opel 26.621 (+2,32%), e Peugeot 48.161 (+18,9%), con Maserati 2.223 (+152,61%).

