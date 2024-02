Iveco, Hyundai fornirà veicolo commerciale elettrico in Europa

(Teleborsa) – Hyundai Motor Company e Iveco Group hanno firmato un accordo di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico a marchio IVECO destinato al mercato europeo, basato sulla “Global eLCV platform” (piattaforma globale eLCV: electric Light Commercial Vehicles) di Hyundai. Il nuovo veicolo si aggiungerà all’attuale gamma di veicoli commerciali leggeri elettrici di Iveco Group, ampliando la gamma del Gruppo in questo segmento di cui fa parte l’iconico IVECO Daily.

La firma dell’accordo si è svolta nella sede di Hyundai Motor Company a Seoul, Corea del Sud, e ha visto la partecipazione di Jaehoon Chang, President e CEO di Hyundai Motor Company, Ken Ramírez, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company, Gerrit Marx, CEO di Iveco Group, e Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group.

Hyundai Motor Company e Iveco Group hanno avviato la loro collaborazione nel marzo 2022 e da allora hanno ottenuto risultati concreti nei veicoli commerciali alimentati a idrogeno, tra cui il co-sviluppo dell’eDAILY elettrico a celle a combustibile e il lancio dell’autobus urbano elettrico a celle a combustibile E-WAY. Il nuovo accordo non solo segna un ampliamento della partnership a includere una gamma più vasta di modelli sostenibili per l’ambiente, ma sottolinea anche l’impegno comune delle due aziende ad accelerare la transizione verso la mobilità e il trasporto a impatto zero.

Il veicolo a marchio IVECO sarà il primo modello destinato all’esportazione basato sulla nuova piattaforma globale per veicoli commerciali leggeri completamente elettrici (eLCV) di Hyundai, una piattaforma globale elettrica a batteria per veicoli commerciali con un PTT (peso totale a terra) tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate. Questa innovativa piattaforma utilizza la più recente tecnologia Hyundai per la nuova generazione di veicoli elettrici a batteria, con pianale ribassato che consente una maggiore facilità d’uso in termini di carico e trasporto ed è progettata per soddisfare le nuove esigenze dei futuri veicoli elettrici per missioni specifiche.

Il contratto prevede che Hyundai produca e fornisca il veicolo cabinato a marchio IVECO per l’Europa e che Iveco Group si faccia carico della sua localizzazione e che possa distribuirlo in esclusiva attraverso la propria rete commerciale. Il lancio del nuovo prodotto basato sulla nuova piattaforma globale eLCV di Hyundai avverrà alla fiera IAA Transportation che si terrà dal 16 al 22 settembre 2024 ad Hannover, in Germania.

Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group, ha dichiarato: “La partnership tra Iveco Group e Hyundai Motor Company, unica nel suo genere, sta facendo un altro significativo passo avanti. L’introduzione di questo nuovo veicolo completamente elettrico è particolarmente importante per il mercato europeo, dove la distribuzione e la consegna urbane e suburbane sono missioni cruciali per gli operatori logistici. Siamo fiduciosi che questo accordo non solo rafforzerà la nostra offerta di prodotti, ma consoliderà anche il nostro rapporto con Hyundai, aprendo la strada a progetti di collaborazione continuativa, volti a promuovere una società più sostenibile”.

“Siamo lieti di espandere ulteriormente la gamma di prodotti della partnership grazie alla nostra nuova piattaforma per veicoli commerciali leggeri completamente elettrici”, ha dichiarato Ken Ramírez, Vice President e Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company. “Crediamo che la nostra nuova piattaforma eLCV, insieme all’esperienza di Iveco Group nel mercato europeo, sarà una forza trasformativa nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e contribuirà all’accelerazione di un futuro a impatto zero in Europa”.