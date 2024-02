Comunicazione Sec Newgate acquista l'agenzia V+O in Grecia

Sec Newgate, multinazionale della comunicazione fondata da Fiorenzo Tagliabue, ha siglato un accordo con V+O Group, agenzia indipendente specializzata in comunicazione strategica e leader di mercato in Grecia a nell”Europa sudorientale. Come previsto dall’accordo, Sec Newgate acquisisce il 70% di V+O Group, mentre V+O mantiene la propria autonomia organizzativa. Fiorenzo Tagliabue, Ceo di Sec Newgate, entra a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo e rafforza l’attuale team di gestione guidato da Thomas Varvitsiotis e Yannis Olympios. “Dopo 22 anni di continua crescita, era giunto il momento di compiere un ulteriore passo. Unire le forze con Sec Newgate ci permetterà di accelerare la crescita rimanendo fedeli a noi stessi e a questi valori”, spiegano i fondatori di V+O,Thomas Varvitsiotis e Yannis Olympios. “Conosco e lavoro con Thomas, Yiannis e il loro team da diversi anni e sono davvero entusiasta del loro impegno nel raggiungere risultati significativi e della loro grande sintonia con Sec Newgate. Diamo il benvenuto ai nostri nuovi colleghi di V+O Group, con i quali non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto da subito in tutte le aree geografiche in cui già operiamo, a partire dalla regione Emea orientale”, sostiene Fiorenzo Tagliabue.

Agenzia globale

SEC Newgate con una rete di 53 uffici e 1.200 dipendenti nei cinque continenti, è tra i network di comunicazione in più rapida crescita al mondo. Nel 2023, SEC Newgate è stata premiata come agenzia globale dell’anno nel settore Public Affairs e Corporate Communication ai Global SABRE Awards di PRovoke a Washington, DC.

Area Emea

Attualmente V+O Group, leader di mercato nell’Europa sudorientale, è una delle più grandi agenzie indipendenti e integrate della regione EMEA con oltre 180 dipendenti. Azienda di comunicazione premiata, con 12 prestigiosi IPRA Golden Awards, è un partner strategico di fiducia e un’agenzia di riferimento per oltre 250 aziende in tutta la regione.