La Ville Lumière vuole staccare la spina anche ai Suv elettrici. Il prossimo 4 febbraio i cittadini di Parigi, attraverso un referendum, decideranno infatti se aumentare enormemente le tariffe di sosta per Suv e 4×4 di qualsiasi tipo. Lo ha annunciato la sindaca Anne Hidalgo che, nell’ambito della strategia anti-inquinamento, propone un aumento significativo delle tariffe di parcheggio “non residenziali” per consentire una migliore condivisione dello spazio pubblico a beneficio della mobilità dolce, delle strade scolastiche e dei pedoni. Si tratta quindi di un provvedimento che intende risparmiare i residenti e dunque ben diverso da ciò che accade in città italiane come Milano dove gli stessi abitanti del centro sono oggetto di un salasso da parte del sindaco Sala.

Perché puntare l’indice sui Suv

“La dimensione media dei veicoli che circolano a Parigi è aumentata – ha detto la sindaca. – E ciò si spiega con l’esplosione, in Francia, delle vendite di Suv e 4×4. Da tre decenni, misure e peso medio sono cresciuti. Occupando sempre più spazio ed inquinando di più: in meno di 30 anni, le auto sono diventate più pesanti di quasi 250 chili“. E i Suv , conclude Hidalgo “consumano molto di più a causa sia del peso. E sono più pericolose per i pedoni”.

Chi pagherà il super prezzo per la sosta

Il referendum riguarderà dunque le tariffe applicate “ai proprietari non parigini di un veicolo a combustione interna o ibrido plug-in di peso pari o superiore a 1,6 tonnellate o di un veicolo elettrico di oltre due tonnellate“. Non solo: in lista ci sono anche “i residenti parigini e professionisti domiciliati proprietari di Suv che superano il peso regolamentare al di fuori della loro zona di parcheggio residenziale”. La stangata è anche per loro. Esentati tassisti, artigiani, operatori sanitari e persone a mobilità ridotta o titolari di una tessera di mobilità d’inclusione.

Parigi non è nuova alla formula del referendum. La consultazione sulle tariffe dei parcheggi segue a poco distanza di tempo quello che ha portato al divieto di utilizzare i monopattini nella capitale francese.