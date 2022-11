Stellantis batte la crisi dell’auto, nel terzo trimestre ricavi a 42,1 mld

I ricavi di Stellantis

Nel terzo trimestre del 2022 Stellantis ha registrato ricavi per 42,1 miliardi di euro, il 29 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha spiegato che il risultato è stato realizzato soprattutto grazie “all’aumento dei volumi, ai prezzi netti favorevoli e agli effetti positivi dei tassi di cambio”. Le consegne consolidate sono di 1.281.000, “in crescita del 13 per cento su base annua, principalmente grazie alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al terzo trimestre 2021”, fa sapere il gruppo.

L’inventario totale di veicoli nuovi è pari a 926 mila unità al 30 settembre 2022, di cui 275 mila di proprietà. Queste ultime sono in aumento di 179 mila unità rispetto al 31 dicembre 2021, principalmente in Europa per aspetti legati alla logistica. “Incoraggiati dalla risposta entusiastica ai nostri Ev Day per Dodge e Jeep nel corso dell’estate e da un aumento delle vendite globali di Bev del 41 per cento su base annua nel terzo trimestre, stiamo accelerando la realizzazione della nostra roadmap per l’elettrificazione nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030 al fine di soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici”, ha affermato il direttore finanziario Richard Palmer.