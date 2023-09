Tesla mette una bandierina sulla polizia italiana con il suo suv elettrico

La Tesla sta conquista anche la Polizia di Stato. Il primo Suv elettrico americano con la livrea azzurra e bianca, ben nota agli automobilisti, dovrebbe entrare in servizio nei prossimi mesi lungo l’Autostrada del Brennero diventando così la prima auto elettrica di Elon Musk a disposizione delle forze dell’ordine. La Model X in questione dovrebbe essere stata concessa, come spesso avviene, in uso gratuito dalla Casa stessa, visto che non risulta un bando per la fornitura di auto elettriche da parte di Tesla alla Polizia.

Un super bolide

La Tesla versione Plaid per la polizia è stata scoperta in un capannone ed è ancora in attesa dei ritocchi finali: non presenta infatti alcuni dettagli fondamentali come le targhe ad hoc ed i i lampeggianti. La Model X è un Suv elettrico a sei posti. In Italia è disponibile in due versioni, entrambe accomunate dalla stessa batteria da 100 kWh: la Model X da 99.990 euro e la Model X Plaid da 114.990 euro. La prima ha una potenza di 685 cavalli, mentre la seconda arriva, secondo la Casa, a superare i 1.020 cavalli. Per entrambe, dunque, le prestazioni sono elevatissime: 0-100 chilometri in 3,9 secondi per la X e in soli 2,6 secondi per la Plaid, che raggiunge una velocità massima di 262 chilometri.

In tanti vestono le forze dell’ordine

Molte case automobilistiche sono pronte a fornire le proprie auto alla Polizia e ai Carabinieri, anche in comodato d’uso gratuito. Ed anche i bandi di gara sono spesso vinti da marchi non nazionali. Da Bmw a Volkswagen sino a Skoda, Ferrai e Maserati (e ovviamente Stellantis) tutti i marchi hanno ormai vestito la livrea delle forze dell’ordine. Quella di Tesla, però, è una novità assoluta, e pone la questione di quanto la casa di Elon Musk, (che sta stravincendo la sfida dell’auto elettrica con vendite record) potrà pesare nel mercato del Vecchio Continente nei prossimi anni.