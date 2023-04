Tesla, nel primo trimestre utile in calo di oltre il 20%

Tesla ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2023, periodo chiuso con ricavi per 23,33 miliardi di dollari, in aumento del 24% rispetto ai 18,76 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. La società fondata da Elon Musk ha terminato il trimestre in esame con un utile netto di 2,51 miliardi di dollari, rispetto ai 3,32 miliardi contabilizzati nel primo trimestre del 2022, in seguito a maggiori costi operativi; l’utile per azione è sceso da 0,95 dollari a 0,73 dollari.

Escludendo le voci straordinarie, l’utile per azione è stato di 0,85 dollari. Le stime degli analisti indicavano un utile per azione adjusted di 0,83 dollari e ricavi per 23,6 miliardi di dollari.

I vertici di Tesla puntano a incrementare la capacità produttiva più velocemente possibile, mentre su un orizzonte di più esercizi il target è quello di ottenere un incremento annuo delle vendite nell’ordine del 50%.