Le elezioni? Il 25 settembre andranno in aceto

L’evento di promozione dell’aceto

È proprio il caso di dire che quest’anno le elezioni «vanno in aceto». Per una singolare coincidenza, l’evento di promozione e divulgazione annuale organizzato congiuntamente dai due Consorzi di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, con l’obiettivo di portare food lovers e non solo, a conoscere i segreti del pregiato condimento proprio là dove nasce, si svolgerà domenica 25 settembre. Saranno oltre 30 le acetaie della provincia di Modena aperte per visite guidate e degustazioni direttamente nei luoghi di produzione.

Acetaie Aperte viene definita dagli organizzatori come «una vetrina imprescindibile per i produttori, perché grazie a questa giornata molte persone si avvicinano per conoscere meglio l’Aceto Balsamico di Modena Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop», senza dimenticare che «ci saranno anche suggestivi percorsi nei musei del territorio dedicati al Balsamico, con le narrazioni teatrali di personaggi ‘storici’ che coinvolgeranno il pubblico presente con originali animazioni». Chissà se poi rimarrà un po’ di tempo per andare a votare, dopo la visione di tutte quelle meraviglie