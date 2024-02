Bper accordo con Bei: 650 milioni per sostenere le Pmi

Bper Banca e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno siglato accordi per 650 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane. A fronte di questo intervento finanziario della Bei, si stima che verranno attivati investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno. E dunque la Bei fornirà un finanziamento diretto al gruppo (Bper Banca e Banco di Sardegna) fino a 500 milioni nei prossimi tre anni e un contratto di garanzia da 150 milioni.

La garanzia, denominata Linked Risk Sharing, coprirà fino al 50% del nuovo prestito, ovvero finanziamenti per investimenti e sostegno al capitale circolante di mid cap italiane, ossia quelle imprese che impiegano da 250 a 3mila addetti. Bper creerà un portafoglio di nuovi prestiti per un ammontare totale fino a 300 milioni. È la seconda volta che Bei sceglie Bper come banca pilota per l’Italia per i suoi strumenti in garanzia, il Linked Risk sharing arriva, infatti, dopo il Life 4 energy, prodotto di finanziamento per l’efficienza energetica che Bper ha gestito in esclusiva dal 2017 al 2023.

Oltre all’agevolazione nel tasso di finanziamento sarà dunque più semplice anche per imprese che non hanno alti tassi di rating ottenere prestiti bancari. Il finanziamento da 200 milioni rappresenta, invece, la prima tranche di un limite di credito più ampio, fino a 500 milioni appunto, che mira a finanziare il fabbisogno di investimenti e capitale circolante delle piccole e medie imprese italiane. L’operazione contribuirà a mobilitare investimenti per oltre 1,4 miliardi nell’economia reale, di cui circa il 30% dedicato a progetti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, e circa il 40% dedicato a progetti sviluppati nelle regioni del Sud Italia.