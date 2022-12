Danieli ottiene un finanziamento Bei da 350 milioni di euro

A Danieli finanziamento Bei

Danieli ha ricevuto un finanziamento da 350 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Danieli è una società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l’industria siderurgica. Il prestito contribuirà a promuovere l’economia circolare tramite la produzione di acciaio riciclato negli stabilimenti di Acciarie Bertoli Safau a Cargnacco, in provincia di Udine, e Acciaierie Bertoli Safau Sisak, in Croazia. Si tratta della quinta operazione firmata fra la BEI e Danieli negli ultimi 25 anni per un totale di 580 milioni di euro.

Obiettivo Italia e Croazia

Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno alla progettazione e produzione di impianti green che genereranno tre impatti positivi. Il primo è la diminuzione dei consumi energetici specifici grazie all’efficientamento degli impianti. Poi ci sarà la generazione di un effetto volano nell’ambito dell’economia circolare basata sul riciclo del rottame per la produzione dell’acciaio. Infine, la creazione di nuovi posti di lavoro stabili, oltre che l’innalzamento delle competenze tecniche STEM delle persone. In particolare, il 65% delle risorse messe a disposizione dalla BEI, pari a 227,5 milioni di euro, verrà allocato agli stabilimenti italiani di Danieli, in provincia di Udine, mentre il rimanente 35%, pari a 122,5 milioni, verrà destinato agli stabilimenti a Sisak, in Croazia.