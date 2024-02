Bitcoin vola oltre 49 mila dollari: halving sempre più vicino

(Teleborsa) – Il Bitcoin continua a correre e e torna ai massimi degli ultimi tre anni al di sopra dei 49mila dollari. Sul mercato Coindesk, la criptovaluta ha raggiunto infatti un massimo di 49.764 dollari, sui livelli più altri dal 31 dicembre 2021, e punta risolutamente verso i 49mila dollari, prossimo traguardo da raggiungere dopo aver ripetutamente aggiornato i massimi una volta sfondata la soglia dei 40mila.

A sostenere il mercato delle valute digitali, in particolare il Bitcoin, è un ritorno di appetito sugli asset più speculativi ed anche l’attesa per l’attività di halving nel mese di maggio. In buona sostanza il regolamento prevede che ogni quattro anni la quantità versata ai “minatori” venga dimezzata sino a quando non si raggiungeranno 21 milioni di monete attorno al 2140.Un’attività siffatta, da un lato, razionando la moneta, ne fa salire il prezzo, dall’altro mette al riparo l’investimento dall’inflazione, il grande nemico comune ed un altro fatto che alla base dell’ascesa del Bitcoin.

Domani, saranno pubblicati i dati sull’inflazione USA: in attesa di verificare se questa abbia proseguito un trend discendente o meno e le attese di un taglio die tassi a marzo siano più o meno motivate.

Al momento il Bitcoin scambia a 49.764 dollari in rialzo del 2,71%, che porta la performance settimanale a +12% circa. La capitalizzazione ha superato i 975 miliardi di dollari, sempre più vicino al target di 1.000 miliardi di dollari che il mercato conta di ragigungere e superare. In occasione del precedente record nel 2021, la capitalizzazione di mercato arrivò a 1.200 miliardi circa.

