Da Bei e Banca Ifis 300 milioni per l'innovazione delle pmi

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca Ifis hanno siglato un accordo per mettere a disposizione 300 milioni di nuova finanza per sostenere gli investimenti innovativi 4.0 delle Pmi e delle medie aziende.

L’intesa prevede un finanziamento della Bei del valore nominale di 150 milioni a favore di Banca Ifis, destinato principalmente a finanziamenti leasing volti a promuovere iniziative innovative nell’ambito del ‘Piano nazionale transizione 4.0’.

Il sostegno alle imprese

In base all’accordo sottoscritto, Banca Ifis garantirà l’erogazione di un ulteriore plafond del medesimo importo, mettendo a disposizione delle imprese i 300 milioni complessivi. Si tratta del quinto accordo tra Banca Ifis e Bei e della prima operazione in assoluto realizzata dalla Banca dell’Unione europea con un istituto bancario italiano per sostenere integralmente la transizione innovativa delle piccole e medie imprese. Con questa operazione, Bei e Banca Ifis raggiungono così la cifra di 700 milioni di investimenti totali attivati negli ultimi 4 anni.