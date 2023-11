Intesa in Germania per promuovere i porti italiani

Si è svolta a Francoforte la missione di Intesa Sanpaolo dedicata alla promozione dei porti italiani, attraverso la Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate del Centro Nord. L’obiettivo degli incontri è quello di di attrarre investimenti esteri e sostenere la competitività del sistema produttivo del Paese.

Aree strategiche

Dopo l’iniziativa dello scorso anno che da Napoli ha rilanciato la valorizzazione di queste aree strategiche, il gruppo Intesa Sanpaolo, nell’ambito del più ampio piano da 410 miliardi di euro previsto a sostegno del Pnrr, ha rinnovato il proprio impegno innalzando a 10 miliardi di euro il plafond nazionale dedicato ai nuovi insediamenti produttivi, all’ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, e agli investimenti nel settore energetico nella Zes e nelle Zls, confermandosi come principale banca di riferimento in questo settore.

Direzione specializzata

Intesa Sanpaolo dispone inoltre di Desk specializzati su settori strategici come l’energia e lo shipping, proprio per fornire alle imprese le migliori soluzioni coerenti con i progetti di sviluppo. E’ stata anche messa a punto la linea di finanziamento innovativa e a condizioni agevolate S-Loan Zes, destinata alle imprese interessate allo sviluppo sostenibile ed energetico all’interno di queste Zone. In queste aree Intesa Sanpaolo ha finanziato investimenti diretti e indiretti per oltre 5 miliardi di euro